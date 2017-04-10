Московские пятиэтажки... Сносить нельзя оставить?
Набирающая пока только информационный размах столичная эпопея со сносом пятиэтажек на прошлой неделе пополнилась несколькими принципиально важными эпизодами. По официальной линии стало известно, что думский комитет по жилищной политике и вопросам ЖКХ поддержал с учетом поправок ко второму чтению запущенные ранее законопроекты о сносе жилья в Москве. Кроме того, инициатива московских властей была поддержана и на Совете Думы. Несмотря активное прохождение через недра нижней палаты внесенного всего месяц назад пакета законопроектов о реновации столичных территорий, более 30 муниципальных депутатов Москвы обратились к спикеру Госдумы и его авторам с просьбой отозвать законопроект. По мнению районных депутатов, документ прямо нарушает федеральное законодательство и противоречит Конституции. Авторы обращения уверены, что придуманная в мэрии Москвы схема расселения вызывает опасения и возражения у жителей города.
Не скрывают своего скепсиса не только граждане, депутаты, но и представители правозащитного сообщества. Так известный адвокат, член Общественной палаты России Владислав Гриб на прошлой неделе прямо заявил, что закон о сносе пятиэтажек, в случае его принятия без серьезных доработок, может немедленно «уйти в корзину» Конституционного суда, где будет с успехом обжалован горожанами и их представителями. Юрист полагает, что рассматриваемые на Охотном ряду законопроекты весьма далеки от совершенства и не учитывают интересы всех сторон процесса капитальной реконструкции городских территорий.
Местные депутаты и правозащитники совсем не против того, что Москва избавилась от ветшающего с каждым годом жилым фондом, построенного на волне хрущевского призыва обеспечить каждую советскую семью отдельной квартирой. Вызывает озабоченность и даже отторжение запланированная при этом обязаловка и такая же советская уравниловка. Как заявила депутат муниципального собрания района Лефортово Александра Андреева, действующее законодательство дает возможность расселять ветхие и аварийные дома. Что оно не дает и что как раз записано в этом законопроекте — принудительно переселять людей из хороших домов. Правительство Москвы получает право по своему усмотрению решать, какие дома и на каких территориях оно будет сносить». При этом общественность особенно настораживает прописанный в законе фактор времени. Согласно законопроекту, гражданам дается всего два месяца на то, чтобы согласиться на переезд. Если они не согласятся, то их будут выселять принудительно, по решению суда.
В стране уже есть опыт принудительного изъятия частной собственности для государственных и общественно значимых нужд. К олимпиаде в Сочи было изъято достаточно много земли в Имеретинской пойме, где потом возвели целый кластер прибрежных олимпийских объектов. Но там уведомление об этом отправляли гражданам загодя, не за два месяца. И были выплачены серьезные компенсации собственникам. Случались и жесткие отказы. Между площадью с чашей олимпийского огня и стадионом «Фишт» так и осталось, несмотря на первичное намерение властей и строителей, старообрядческое кладбище. Чтобы его сохранить люди буквально под бульдозеры ложились...
Кто подстегивает экспресс-реновацию Москвы и искусственно взбивает градус темпов принятия решений? Только ли дело в позиции мэрии, выражающей в лице всенародно избранного градоначальника интересы всех москвичей или тут еще явно прослеживаются интересы гигантского строительного комплекса, еще вчера вынужденного буквально биться за каждый еще свободный участок в столице? Но, то, что темпы взяты рекордные, очевидно всем. И в сроках прохождения законопроекта по коридорам Думы, и в прописанных в законе сроках, данных гражданам «на подумать». Поможет ли?
Конечно, наши граждане — это не жители Британских островов, которым поколениями прививалось с детства истина «Мой дом — моя крепость». Но, как известно из классики, москвичей квартирный вопрос испортил. И эти «испорченные» граждане могут не оценить усилия столичного правительства в предельно сжатые сроки облагодетельствовать сограждан новыми квадратными метрами. Упрям наш человек, он сопротивляется даже тогда, когда его силком тянут в светлое счастливое будущее. Уж слишком привык видеть подвох и «двойное дно» даже в самой правильной инициативе...