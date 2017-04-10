Россиянам запретят регистрироваться в соцсетях под псевдонимом и заводить больше одного аккаунта
Виталий Милонов внес в Государственную Думу проект закона, который запрещает регистрацию в социальных сетях детям до 14 лет.
В Государственную Думу внесен проект закона, который запрещает регистрацию в социальных сетях детям до 14 лет. Документ внес депутат от «Единой России» Виталий Милонов.
Законопроект обязывает интернет-пользователей при регистрации в социальных сетях указывать свои паспортные данные. Документ, удостоверяющий личность, должен быть предоставлен в электронном виде.
Кроме того, пользователь может зарегистрироваться в соцсети только под своим настоящим именем. Использование псевдонима запрещается. Также пользователи лишатся возможности завонить сразу несколько аккаунтов в одной социальной сети.
Законопроект предусматривает, что пользоваться соцсетями можно только с 14 лет.