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10 апреля 12:40

Россиянам запретят регистрироваться в соцсетях под псевдонимом и заводить больше одного аккаунта

Виталий Милонов внес в Государственную Думу проект закона, который запрещает регистрацию в социальных сетях детям до 14 лет.

В Государственную Думу внесен проект закона, который запрещает регистрацию в социальных сетях детям до 14 лет. Документ внес депутат от «Единой России» Виталий Милонов.

Законопроект обязывает интернет-пользователей при регистрации в социальных сетях указывать свои паспортные данные. Документ, удостоверяющий личность, должен быть предоставлен в электронном виде.

Кроме того, пользователь может зарегистрироваться в соцсети только под своим настоящим именем. Использование псевдонима запрещается. Также пользователи лишатся возможности завонить сразу несколько аккаунтов в одной социальной сети.

Законопроект предусматривает, что пользоваться соцсетями можно только с 14 лет.

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