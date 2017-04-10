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10 апреля 08:12

Реализация «закона Яровой» приведет к росту инфляции

Реализация скандальных поправок в антитеррористическое законодательство Ирины Яровой (так называемый «пакет Яровой») приведет к повышению уровня инфляции

Реализация скандальных поправок в антитеррористическое законодательство Ирины Яровой (так называемый «пакет Яровой») приведет к повышению уровня инфляции. Такое мнение выразили в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

По мнению РСПП, предложение Минкомсвязи по реализации «закона Яровой» увеличат расходы операторов связи до 10 трлн рублей. Это в свою очередь приведет к многократному увеличению услуг связи, а также росту уровня инфляции.

Предприниматели посчитали, что с 2019 года в рамках закона операторам мобильной связи придется хранить по 20 эксабайт информации, что приведет к подорожанию услуг связи и повысит уровень инфляции в стране на 1-2 п.п., сообщает «КоммерсантЪ».

В организации считают, что рост стоимости услуг может стать единственной возможностью пополнить бюджет компаний для реализации «закона Яровой». Услуги связи могут вырасти в 2-3 раза.

В РСПП добавили, что предложенные Минкомсвязи объемы хранения информации сложны для фактической реализации, они будут обладать избыточной мощностью и окажутся загруженными не более чем на 70%.

Напомним, что ранее сотовые операторы неоднократно предупреждали, что реализация «закона Яровой» приведет к гигантским убыткам компаний, снижению налоговых отчислению в бюджет, ухудшению качества услуг связи и росту тарифов.

По закону, операторы должны хрванить голосовые и текстовые сообщения в течение 6 месяцев.  Ммаксимально допустимые объемы хранения должны составить 2 Пбайт на 1 Гбит/с пропускной способности узла связи.

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