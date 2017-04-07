Штрафы и посадки: как «оценили» протест против коррупции
Более 200 участников московской антикоррупционной акции приговорены к административным срокам и выплатят в общей сложности до 1,5 млн. рублей
Координаторы «ОВД-инфо», которые отслеживают политические задержания, подсчитали, что в Москве по задержанным 26 марта уже вынесено более 200 судебных решений. В общей сложности срок административных арестов составил более полутора лет, а сумма выписанных штрафов – 1-1,5 млн. рублей. Официальную информацию Мосгорсуд обещает предоставить позже, когда будут рассмотрены дела по всем митинговавшим.
Протесты прошли во многих городах России после того, как был обнародовано расследование Фонда борьбы против коррупции Алексея Навального в отношении премьера Дмитрия Медведева. В Москве акция собрала, по данным организаторов, 25-30 тысяч человек, в полиции сообщают о 8 тысячах. Всего было задержано 1043 активиста, по ним составлены административные протоколы. Их будут рассматривать в судах минимум в течение апреля, сообщил координатор «ОВД-Инфо» Даниил Бейлинсон. По данным его организации, административным арестам уже подвергнуты 65 задержанных, общая длительность сроков составляет 646 дней.
Арестованным в основном вменялось сопротивление при задержании (ст. 19.3 КоАП). Больше всех отсидит руководитель московского отделения Партии прогресса Николай Ляскин, который получил 25 суток за повторное нарушение порядка проведения массовой акции. Еще 41 человек арестован на десять суток, остальные будут находиться под арестом от 5 до 15 суток.
Кроме того, Бейлинсон сообщает, что после 48 часов задержания десятки человек были приговорены к аресту на двое суток, а потом отпущены, так как уже отбыли срок. Судили тех, кто был оставлен в участках на ночь, так как по закону полиция имеет право задерживать на 48 часов обвиняемых по некоторым административным статьям, в том числе и о сопротивлении при задержании. Московские суды рассмотрели в первые двое суток после задержания 78 подобных материалов, в последующие дни еще 12.
Что касается штрафов, то их выписывали по ст.20.2 КоАП о нарушении порядка проведения массовых акций. Было рассмотрено более ста административных протоколов по этой статье. В основном назначали штрафы в размере 10-15 тысяч рублей, в некоторых случаях – по 20 тысяч. «ОВД-инфо» сообщает, что общая сумма административных штрафов составила 1-1,5 млн. рублей.
Однако с вечера 28 марта московские суды перестали назначать такую строгую меру наказания и стали выписывать штрафы в 500-1000 рублей. Бейлинсон связывает это с тем, что уже в понедельник-вторник спецприемники для административных правонарушителей – а их в столице всего четыре – были переполнены.
В других городах, где прошли схожие мероприятия, тоже идут суды, сообщает адвокат международной правозащитной группы «Агора» Алексей Глухов. В 13 городах насчитывается 107 задержанных, по которым ведут дела правозащитники. В Краснодаре и Сочи их насчитывается больше всего – по 23 человека. Практически все из них были арестованы. Глухов рассказал о том, что местный спецприемник переполнен до такой степени, что негласно сотрудникам полиции дано распоряжение не задерживать граждан за мелкие правонарушения.
По словам адвоката, в Чебоксарах сложилась интересная ситуация. Там не задержали ни одного протестующего, зато на следующий день его участникам стали приходить повестки, и в итоге протоколы составили на 11 человек.