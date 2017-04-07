Уральские студенты пожаловались на принуждение к участию в митинге против терроризма
Екатеринбургские студенты пожаловались на давление со стороны руководства вузов и властей, которые принуждают их к участию в митинге против терроризма. Напомним, антитеррористические митинги 8 апреля власти планируют провести во многих городах страны
Екатеринбургские студенты пожаловались на давление со стороны руководства вузов и властей, которые принуждают их к участию в митинге против терроризма. Напомним, антитеррористические митинги 8 апреля власти планируют провести во многих городах страны.
Активисты молодежной общественной организации «Свердловский областной студенческий отряд» рассказали, что их заставляют принять участие в митинге против террора.
Представитель студотряда Ольга Ильиных-Соколова разместила в соцсетях скрины переписки с комиссарами, в которых говорится о том, что с каждого отряда требуется по 12-14 человек. Всего организация должна привести на митинг около тысячи человек.
«Друзья, митинг организуется не шайкой-лейкой, а администрацией губернатора! Вы можете себе представить, чтобы там они допустили что-то? Чтобы их потом вымели метлой, включая первое лицо? Установка проводить это дана из Москвы, не ими даже придумано», - написал один из комиссаров студотряда.
Комиссар Лейла Расулова в беседе с порталом Znak.com заверила, что участие в митинге против терроризма исключительно добровольное.
Инициатива проведения массовых митингов против терроризма принадлежит Администрации президента. Ранее сообщалось, что перед губернаторами поставлена задача собрать как можно больше людей.
В Москве, например, помимо студентов и бюджетников на митинг приглашают массовку за 400 рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте massovki.net. В массовку приглашают людей в возрасте от 14 до 75 лет.