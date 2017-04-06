Благо народа или при чем здесь ты?
Оказалось, что я самый отъявленный эгоцентрист. Началось это у меня еще в годы консолидации, лет 15 назад, а теперь – просто зашкаливает. Слышу я, например, какие-то важные сообщения по телевизору, ну, скажем, о наших внешнеполитических успехах, о нашей военной мощи или прорыве в здравоохранении, да и вообще о чем-то хорошем – и тут совершенно неосознанно с чего-то восклицаю: «А как же я?!» И так, можно считать, по всем направлениям.
Дома уже смеются надо мной: чего ты, мол, везде себя суешь?! – А я виноват, что ли, если это у меня, как при икоте, само вылетает?! Я уже даже сказал супружнице: «Ты, – говорю, – когда я вот это самое брякаю, тут же мне тряпкой по физиономии бей… Может, подействует». Так и сделали, огрела она меня раз, другой – никакого улучшения.
Тогда решили показать меня одному крупному спецу по эгоцентризму, раз я так немотивированно всё на себя поворачиваю. Он выслушал меня, прощупал всего и спрашивает мою супругу: – Он всегда у вас такой эгоцентрик был?!
Она: – Да что вы, он у нас активный общественник, за порядком в подъезде смотрит… Просто как-то у него на работе торт ели, а ему не досталось, вот он с тех пор все время спрашивает: «А как же я?».
Доктор говорит в задумчивости: – Что-то у него в голове, видимо, заклинило. Не исключаю, что придется оперировать… Но пока попробуем лечить консервативно. – И дает супруге моей наказ: дескать, как только я опять не по делу выступлю, пусть она меня жестко осадит контр-вопросом: «А при чем здесь ты?!» И даже несколько раз это повторит, чтобы до меня, в конце концов, реально дошло, что я действительно тут не причем…
И в тот же вечер мы супругой этот метод опробовали. Транслировали как раз какое-то важное заседание – и вдруг слышу фразу: «Для нас самое главное благо людей…» Я, естественно, тут же со своим эгоцентристским вопросом встреваю: «А как же я?!» – А супружница, как ее и научили, зло так меня спрашивает: «А при чем тут ты?!» И еще более рассерженно, прямо как артистка, протяжно, с разбивкой повторяет: «Ну вот скажи, при чем тут ты?!»
И так меня это вдруг больно задело, так унизило, хуже всякой тряпки, что прямо сам почувствовал, как что-то у меня в мозгу звучно расклинило: действительно, я-то здесь при чем?! Чего я везде со своим эгоцентризмом лезу?!
И всё – сразу свернулись эти мои неуместные восклицания. Теперь – что бы ни показывали, ни рассказывали, хоть по внешней политике, хоть по внутренней – я образцово помалкиваю. Правда, иногда все же, когда слышу что-то очень уж такое позитивное для наших людей, на всякий случай строго себя предупреждаю: «Спокойно! Ты тут не причем!»
В общем, спасибо медицине, да и супруге моей, – вылечили.