Борцы с коррупцией нашли у нового мужа Людмилы Путиной виллу во Франции за 6 млн евро
В декабре 2013 года бизнесмен Артур Очеретный, которого называют новым мужем Людмилы Путиной, приобрел виллу «Сюзанна» во французском городе Англет. Подтверждающие покупку документы есть в распоряжении OCCRP. Стоимость виллы оценивается в 6-7 млн евро
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) нашел у предполагаемого супруга бывшей жены президента Людмилы Путиной виллу во Франции, стоимость которой оценивается в 6-7 млн евро.
Корреспондент OCCRP Олеся Шмагун выяснила, что в декабре 2013 года бизнесмен Артур Очеретный, которого называют новым мужем Людмилы Путиной, приобрел виллу «Сюзанна» во французском городе Англет. Подтверждающие покупку документы есть в распоряжении OCCRP.
В выписке о собственнике виллы указана только фамилия владельца, зато в проекте реконструкции виллы сообщаются имя, фамилия и дата рождения человека, который подал в администрацию соответствующий запрос. Все данные в этом документе сходятся с данными Очеретного, а подпись совпадает с подписью главы Центра развития межличностных коммуникаций, говорится в расследовании, которое публикует «Медуза».
Виллу окружает просторный парк площадью 5 тысяч кв.м с открытым бассейном и полем для гольфа. Окна виллы выходят на Атлантический океан.
Отметим, что о разводе Владимира и Людмилы Путиных стало известно в том же 2013 году. При этом об Артуре Очеретном было известно, что ранее он занимался разным бизнесом, но не очень успешно. Затем он возглавил фонд «Центр развития межличностных коммуникаций», а в 2013 году смог позволить себе купить виллу за 6-7 млн евро.
О том, что Артур Очеретный является новым мужем Людмилы Путиной в 2016 году сообщил «Собеседник».
Фонд Артура Очеретного проводит курсы повышения квалификации для библиотекарей и психологические тренинги. Организация получает крупные суммы от государства в качестве поддержки, а также от государственных компаний. Например, в 2015 году фонд получил от правительства Москвы 62 млн рублей на «создание условий для эффективного коммуникативного взаимодействия в обществе».
Центр по исследованию коррупции также отмечает, что вилла г-на Очеретного находится в нескольких километрах от виллы бизнесмена Кирилла Шамалова в Биаррице. Шамалова российские СМИ называют мужем младшей дочери четы Путиных Катерины Тихоновой.