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система Платон
Екатерина Тарасова
05 апреля 12:24

Дальнобойщики по-прежнему стоят. На своем

Участники протеста против системы «Платон» говорят, что не закончат стачку, пока не будут услышаны

Фото: burkprf.ru

Начавшаяся 27 марта всероссийская стачка дальнобойщиков продолжается. Власти реагируют на акцию по-разному: в основном применяют административные меры, но кое-где демонстрируют готовность к диалогу. Сами забастовщики подчеркивают мирный характер протеста, но сдаваться не собираются. 

В настоящее время в протестном движении участвуют более 10 тысяч водителей, по обочинам дорог стоят сотни грузовиков. Об этом сообщает «Объединение перевозчиков России» (ОПР). Его координатор Сергей Владимиров рассказывает, что протесты нарастают, и вместе с тем нарастает и противодействие властей. Так, в Осетии водителям не дали стоять даже на стоянке. Блокируют протесты в Смоленске и Ростове. Но в Краснодарском крае противодействуют акции наиболее активно. Власти запретили грузовым машинам вставать на обочину, а на местного активиста Сергея Гриценко развесили по всему городу ориентировки.

Наиболее «горячие» протесты, говорит Владимиров, в Дагестане, Бурятии, Челябинске, Владивостоке, на юге страны. Активны дальнобойщики и в обеих столицах – там остановилась половина большегрузов. Координатор подтверждает, что пока требования грузоперевозчиков мирные – они просто хотят, чтобы их услышали и начали переговоры. Изначальный план протестующих – опустошить полки магазинов – сегодня не поменялся. По его словам, по всей стране уже прекращаются поставки грузов малым и средним предприятиям. Однако Владимиров рассказал, что от многих предприятий приходят письма со словами поддержки.

Участники стачки действительно получают поддержку от владельцев фирм и предприятий, связанных с грузоперевозчиками, отмечает координатор сайта ОПР Михаил Курбатов. Он сообщает, что предприниматели уже пишут письма в Минтранс и предлагают прислушаться к требованиям водителей. Курбатов подтвердил также, что в некоторых регионах власти препятствуют движению дальнобойщиков. 

С начала протеста уже заведено более 250 административных дел на активистов. Используются статьи 20.2 и 19.3 КоАП («Нарушение порядка проведения массовых мероприятий» и «Сопротивление требованию сотрудников полиции»). На забастовщиков накладывают штрафы и присуждают аресты на несколько суток.

Координатор по Дагестану Рустам Малламагомедов сообщил «Независимой газете», что в республике встали практически все перевозчики, причем к дальнобойщикам присоединились малотоннажные грузовики и «ГАЗели». Люди поняли опасность системы «Платон» и что она угрожает не только водителям грузовиков, но и в перспективе – легковых автомобилей. Так что участники акций намерены стоять до конца. Малламагомедов говорит, что у него есть сведения о том, как нарастают протесты в Астрахани и Волгограде, а активистов задерживают в Липецке, Улан-Удэ, Новосибирске.

В Дагестане бастующие уже перекрывали движение по трассе Ростов-на-Дону – Баку. Тогда их заблокировала Росгвардия, к протестующим вышел замминистра транспорта Якуб Худжаев и попросил их разойтись.

Все координаторы протеста говорят, что не собираются переходить к радикальным действиям. Но и власти не везде жестко противостоят забастовщикам. Например, встретился с протестующими в Кировской области спикер Заксобрания Владимир Быков. Он готов передать конкретные предложения в Совет Федерации. В Ульяновске состоялся митинг в поддержку дальнобойщиков, после чего с инициативной группой встретились депутаты Госдумы: единороссы Григорий Балыхин и Марина Беспалова и представитель фракции КПРФ Алексей Куринный. Они сказали, что доведут требования протестующих до федеральной власти.

Теги: Система «Платон»
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