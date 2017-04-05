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05 апреля 11:48

Саратовского студента оштрафовали за участие в «АнтиДимоне». Его вычислили по фотографиям в соцсетях

Студента одного из вузов оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в антикоррупционной акции «Он вам не Димон». Доказательством вины следователи и суд сочли фотографии и видео с акции

Фото: БезФормата.ру

В Саратове студента одного из местных вузов оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в антикоррупционной акции «Он вам не Димон» 26 марта. Доказательством вины студента Андрея Копшева следователи и суд сочли фотографии и видео с акции.

На фотографии Андрей Копшев изображен  с плакатом «Навальный-2018». Фотография сделана в сквере Борцов Революции 1905 года.

Супругу студента Ксению Копшеву также оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в акции против коррупции.

По данным «Новой газеты», студента для разбирательства полицейские забрали прямо с занятий в университете. В отношении супругов Копшевых был составлен протокол по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга и пр.».

Ранее появилась информация, что из Министерства образования и науки в школы и вузы пришла разнарядка не наказывать учащихся, которые принимали участие в акциях «Он вам не Димон». Педагогическому составу рекомендовано ограничиться проведением разъяснительных бесед.

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