Саратовского студента оштрафовали за участие в «АнтиДимоне». Его вычислили по фотографиям в соцсетях
Студента одного из вузов оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в антикоррупционной акции «Он вам не Димон». Доказательством вины следователи и суд сочли фотографии и видео с акции
В Саратове студента одного из местных вузов оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в антикоррупционной акции «Он вам не Димон» 26 марта. Доказательством вины студента Андрея Копшева следователи и суд сочли фотографии и видео с акции.
На фотографии Андрей Копшев изображен с плакатом «Навальный-2018». Фотография сделана в сквере Борцов Революции 1905 года.
Супругу студента Ксению Копшеву также оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в акции против коррупции.
По данным «Новой газеты», студента для разбирательства полицейские забрали прямо с занятий в университете. В отношении супругов Копшевых был составлен протокол по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга и пр.».
Ранее появилась информация, что из Министерства образования и науки в школы и вузы пришла разнарядка не наказывать учащихся, которые принимали участие в акциях «Он вам не Димон». Педагогическому составу рекомендовано ограничиться проведением разъяснительных бесед.