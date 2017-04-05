Единый - на все случаи жизни
По моему оценочному суждению у губернатора Петербурга Георгия Полтавченко не все дома. Причем давно. Потому что идея поставить некий единый общий знак на все случаи смерти пришла в его голову не сегодня. В самом деле, зачем на месте трагедии нужен какой-то памятный знак? Взорвали, трупы собрали, увезли, кровь смыли, дырки заделали, подкрасили, подмазали – и все как новенькое. Жизнь продолжается, солнце светит, а Полтавченко сидит в своем кресле.
Как должен выглядеть такой Единый Памятник? Как Кубок Стэнли, на который после каждого сезона приделывают новую табличку с победителем и он поэтому весь в надписях? После каждого нового взрыва приделывать новый значок? Или не приделывать вовсе? Поставить раз и навсегда. Не только жертвам прошлых трагедий, но заодно и будущих! Вы еще живы, еще не вошли в роковой вагон или в подъезд, а Полтавченко вам уже памятник поставил. А Единый Памятник должен быть где? В каком-то Едином городе или в каждом городе, где что-то случилось? Лучше, конечно, в одном месте. Где-то около Москвы за МКАДом. Если вы из Петербурга – ну, ничего, прокатитесь до этого Единого знака — чуть не сказал «на Невском экспрессе». Но Полтавченко мыслит шире. Его Памятник будет не только рассчитан на жертв терактов. Еще и жертвы аварий, стихийных бедствий, вооруженных конфликтов – действительно, буквально на все случаи смерти. С учетом того, сколько у нас аварий, бедствий, катастроф и конфликтов, с возведением такого Памятника может справиться только Церетели. Он будет у нас выше Останкинской башни. Хотя в этом конкретном случае, Церетели не позовут.
В Питере на Фонтанке есть памятник Чижику-Пыжику – маленький-маленький. Вот дай Полтавченко волю, он поставит именно такой Памятник всем жертвам всех наших бед. Чтобы он был маленький-маленький, чтобы его было ниоткуда не видно, чтобы до него невозможно было добраться. Потому что слово памятник – от слова память. Люди ставят памятники, чтобы помнить. Чтобы эти монументы, стелы, знаки не давали нам забывать не только о героических страницах жизни, но и о трагедиях. А наши памятные знаки – они еще и знаки вопроса. Сколько уже было этих терактов! Сколько сгорело интернатов и домов престарелых, сколько упало самолетов! У нас ГЭС взрывалась, у нас дома рушились, у нас пожары и наводнения. И почти всегда это бездарность чиновников, почти всегда это раздолбайство или воровство, почти всегда это дырявая система безопасности и полуразвалившаяся инфраструктура. Поставь на месте каждой трагедии памятник – и эти памятники будут постоянно мозолить нам глаза и не давать покоя. А Полтавченко беспокойство ни к чему. Ему нужен Единый Памятник не для того, чтобы помнить, а для того, чтобы забыть.
Источник - Эхо Москвы