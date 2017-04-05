Минздрав предупреждает: лечение опасно для вашего здоровья
Пока президент только начинает сомневаться в эффективности реформы здравоохранения в целом, в Тверской области местный Минздрав просят на выход
ВВП задумался о судьбе очередного министра?
Видимо, надоело Владимиру Путину приводить вслух «успешную» медицинскую статистику, которую ему постоянно подсовывает министр здравоохранения Скворцова, на деле по большей части оказывающуюся обычной фикцией. В кои веки от хвалебных речей президент позволил себе критику – критику, правда, выборочную (типа требования навести порядок в медицинских учреждениях страны) и без оглашения имен виноватых – но уже что-то…
Хваленая масштабная реформа здравоохранения началась в 2014 году и вылилась она в массовые сокращения медиков в рамках реформы, ликвидацию некоторых больниц и отделений, их непродуманные слияния, что породило то, о чем сказал президент: очереди, нехватку врачей и загруженность их бумажной работой, проблемы с записью на приём, очереди и хамство в регистратурах.
В 2015 году члены ОНФ рассказали главе государства о критичной ситуации в этой сфере и предложили приостановить реформу. Медики на «земле» массово протестуют, люди недовольны – на самом деле, что еще нужно, чтобы признать реформу неудавшейся и «похоронить» ее?
Однако, министр здравоохранения Вероника Скворцова считает, что еще не все потеряно. Минздрав, по ее словам, придает "большое значение" созданию "атмосферы доброжелательности" в медицинских учреждениях и даже проводило соответствующий конкурс. Вот что, оказывается, является фундаментом реформы – а все остальное… приложится.
Однако, о том, что реформа здравоохранения давно стала имитацией бурной деятельности, говорят даже «наверху». Вот лишь некоторые мнения не последних людей в политической жизни России.
Федот Тумусов, 1-й зампред Комитета ГД по охране здоровья, фракция «Справедливая Россия»: «Причина провала в первую очередь заключается в том, что медицину пытаются поставить на бизнес-рельсы, игнорируя ее социальную функцию… А главврач давно уже не занят медициной, погрязнув в ворохе бумаг и, согласно, приказам, пытаясь стать «эффективным менеджером». А лечит когда?».
Сергей Калашников, Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике (Брянская область): «Есть объективная ситуация: выполнение майских (2012 года) указов президента является абсолютным критерием соответствия руководителя занимаемой должности. Если какого-то губернатора, министра снимают, то прежде всего - за невыполнение майских указов. Ну а как губернатору или, допустим, руководству здравоохранения той или иной области их выполнить? Только одним способом: работает, положим, 10 врачей, значит, 5 увольняем и оставшимся 5-ти повышаем зарплату в 2 раза. Другого пути увеличить оклады в условиях отсутствия денет нет.
Когда в 2012 на пост главы здравоохранения пришел новый человек - Вероника Скворцова, она привела статистику, по которой в стране на тот момент не хватало минимум 160 тысяч врачей. Сегодня же у нас врачей вдруг излишек, хотя количество их не увеличилось, но каким-то чудесным образом нехватка медиков превратилась в их избыток! Причем такой, что их надо срочно сокращать! С самого начала реформа была обыкновенной показухой…».
Олег Шеин, член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов, фракция «Справедливая Россия»: «Сегодня происходит существенное сокращение финансирования медицины в стране. Если в 2011 году доля затрат на медицину и образование составляла 9% федерального бюджета, то в текущем году она составляет 6%.
Более того, по доле расходов на медицину, т.е. по значимости медицины для государства, Россия занимает место, существенно более низкое, чем страны Западной Европы, Восточной Европы и даже ряд стран Латинской Америки». Что еще добавить – есть реформы, реанимирующие отрасль, есть реформы, отрасль убивающие. Как раз тот случай…
Игорь Чернышев, Депутат Законодательной думы Томской области (член комиссии по здравоохранению комитета по труду и соцполитике), сенатор от Томской области (2012-2016), член ЕР: «Убежден, наше здравоохранение – не пациентоориентировано. Реформы в здравоохранении направлены не на простых людей, а на самих работников системы, то есть реформу они делают для себя».
То, что Путин призвал избавить россиян от хамства и очередей в поликлиниках – это, конечно, здорово. Только как избавить медика и пациента от обоюдных претензий друг к другу, когда слово за слово, обоюдное же хамство и возникает, если сами пациенты говорят, что врачей категорически не хватает. А те, что есть, просто «зашиваются» - нервы, усталость, перенапряжение плюс неопределенность на завтрашний день (вдруг сократят?) и средненькая зарплата вряд ли станут хорошим стимулом отличиться в вышеупомянутом конкурсе Скворцовой «Вежливая регистратура».
А вот сокращение медперсонала и увеличение на него нагрузки, а значит, невозможность выполнить план, напротив, становится серьезным стимулом для приписок – например, Генеральная прокуратура в прошлом году только по Москве выявила, что большинство столичных медучреждений искажают отчетные документы, внося в них информацию о не оказанных услугах, а контроль за их работой со стороны Департамента здравоохранения Москвы осуществляется ненадлежащим образом. И это столица, которая всегда на виду у Кремля – что же тогда творится в регионах?
Уволить и под суд
Если идти по всем регионам, ни одной, ни десяти статей не хватит. Остановимся на одном – тем более, повод есть. В редакцию «Общей газеты» пришло письмо из Центра содействия защите материнства, отцовства и детства «Открытой России» под руководством Марины Беловой, расположенного в Тверской области. Основываясь на результатах собственного расследования деятельности местных чиновников от медицины, члены центра, по их утверждению, обнаружили факты преступных и коррупционных схем, которые привели к инвалидности и смерти несколько сотен людей и на своем сайте выложили открытое требование немедленной отставки министра здравоохранения Тверской области Курынина, начав сбор подписей в поддержку своего требования.
В открытом письме деятельность местных минздравовских чиновников названа ГЕНОЦИДОМ СОБСТВЕННОГО НАРОДА. «Мы: больные и здоровые, медицинские работники, доктора и профессора, дошли до той границы, за которой уже ничего нет! Молча отсиживаться на диване и сочувствовать соседу, как у того в мучениях умирает жена из-за отсутствия лекарств – преступно! Молча охать с соседками на лавочке о смерти новорожденного, потому что к нему не приехал во время квалифицированный специалист – преступно! Молча, скромно наблюдать из своего кабинета, как увольняют опытного коллегу, за его протест против коррупционной деятельности сверху – преступно! Для правоохранительных органов и прокуратуры, которая мониторит социальные сети и СМИ не начать серьезную проверку на подобные материалы – преступно! Губернатору не взять на контроль происходящее – преступно! Преступно, потому что за этим, инвалидности и смерти не только взрослого населения, но и детей!» - письмо очень импульсивно – видимо, наболело у людей, за край зашло терпение. Но есть и конкретные факты бездеятельности «чинуш» и даже преступной халатности, причем, собранные сотрудниками центра лишь за последние пару лет (как раз столько примерно идет реформа).
Вот лишь часть из них. Смерть четырехлетнего Саши Абрамова зимой 2016-го в результате неоказания своевременной квалифицированной медицинской помощи. Что под этим понимается – врач не захотел лечить ребенка? Нет, все намного глубже. Отсутствие врачей по многим специальностям в том районе, крайне неукомплектованный штат местной «скорой» и полнейшее отсутствие даже какого-то намека на дороги в отдаленные населенные пункты, в которые добраться по глубокому снегу можно только на вездеходе. Какие вездеходы – старые «УАЗы» вот-вот гляди развалятся… Что власть? Власть молчит – все стрелы пойдут медикам на «землю».
Заражение детей ВИЧ. Вот повествование самого руководителя центра Марины Беловой: «Весной 2015 года в одно из медицинских учреждений Твери поступил 2-летний ребенок с установленным диагнозом ВИЧ. Ребенок относился к категории «часто длительно болеющих» и именно поэтому (в соответствии с показаниями) был обследован на ВИЧ. Проведенное эпидемиологическое расследование достоверно указывало на вероятность заражения ребенка в медицинском учреждении при проведении манипуляций, так как члены семьи оказались здоровыми, признаков насилия над ребенком не установлено.
Как и того требовал приказ областного департамента здравоохранения от 06.08.10 г. № 304, информация о необходимости дальнейшего эпидрасследования была направлена самому главному специалисту по профилактике и борьбе со СПИД в Тверской области главному врачу Центра СПИД О.В. Ноздреватых. Он то и должен был, в соответствии с п.7.4.4. САН ПИН от 2011 года информацию о подозрении на внутрибольничную инфекцию направить в Федеральный орган санэпиднадзора и Федеральный Центр по профилактике и борьбе со СПИД, тщательно проверить учреждения, где заболевший ВИЧ ребенок получал медицинскую помощь и установить в каком учреждении, при проведении каких манипуляций был инфицирован ребенок. Однако, этого не произошло.
По договоренности или сговору с И. О. Министра здравоохранения Р. В. Курыниным историю «замяли», дабы не порочить свою и министра «репутацию», так как случай внутрибольничного заражения, это всегда скандал на федеральном уровне! В своем письме на имя И. О. министра главный специалист по профилактике и борьбе со СПИД отрицает вероятность заражения ребенка в условиях медицинского учреждения. О.В. Ноздреватых пишет: «не представляется возможным считать, что инфицирование ребенка вирусом иммунодефицита человека произошло внутрибольнично, при оказании ей медицинской помощи в условиях лечебно-профилактических организаций Тверской области»! И предлагает и. о. Министра «обратить внимание и сосредоточить поиски возможного источника ВИЧ-инфекции и определение возможных путей передачи вируса иммунодефицита человека внутри семьи заболевшего ребенка А.»! И это при том, что родители ребенка к этому времени уже обследованы, заболевание ВИЧ у них отсутствует и других членов в семье нет. Таким образом, источник заражения ребенка остался не установленным.
Министр не стал по совету главного специалиста «сосредотачивать поиски возможного источника», да и сам главный специалист успокоился, заручившись поддержкой шефа.
Но случилось то, что на литературном языке называют «дежавю», а по всем законам эпидемиологии должно было случиться: в июне 2016 года в лечебное учреждение города Твери вновь поступил еще один 2-х летний ребенок с вновь установленным диагнозом ВИЧ. И опять – родители и все члены семьи здоровы, признаков насилия нет, семья благополучная и благопристойная и вероятность, что 2-летний ребенок кололся наркотиками, как это не досадно, исключена. Опять все пути ведут к внутрибольничному инфицированию!
В больнице, куда поступил ребенок, при проведении первичного эпидемиологического расследования, установлено, что оба ребенка находились на лечении по поводу воспаления легких в одном и том же учреждении, в одном и том же отделении, в одно и тоже время! Случайное совпадение? - Вряд ли! Памятуя события прошлого года, «договоренность между и. о. Министра и главным специалистом», рисковать не стали и, минуя главного специалиста по профилактике и борьбе со СПИД, всю информацию об обоих детях руководство больницы направило непосредственно в соответствующие контролирующие органы: Росздравнадзор, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерство здравоохранения.
Вот тут - то все и началось! Информацию утаить теперь уже было невозможно, поскольку Росздравнадзор и Роспотребнадзор федеральные органы власти и «прикрывать» местное руководство не в их интересах. Все лето и осень проводились проверки.
При первом же посещении подозреваемой в нарушениях санэпидрежима больнице, проверяющими установлено, что еще в 2014 году в больнице, где (на тот момент, еще предположительно) были заражены дети, от СПИДА умер ребенок, который в это же время, в этом же отделении «пересекся» с вновь зараженными детьми всего на несколько часов. Обследовано огромное количество детей из всех районов области. Обследование проводилось при абсолютном нарушении законодательства о порядке обследования на ВИЧ, без информированного согласия родителей, под вымышленными предлогами. Были обследованы сотни детей, находившихся в этом медицинском учреждении непосредственно в то же время и позже. И не зря – по имеющейся у нас информации выявлен еще один ребенок, зараженный ВИЧ.
Таким образом, трое детей заражены в детском медицинском учреждении в результате халатности медперсонала еще в 2014 году. Заражены от малыша, которому слишком поздно был установлен страшный диагноз, умершего от СПИД буквально через несколько дней с момента установления у него диагноза, то есть в период, когда количество вирусов, а соответственно и степень его «заразности» зашкаливала! Одним шприцем (при наличии достаточного количества одноразового мединструментария) безответственная медсестра ввела препарат всем четверым малышам, трое из которых на тот момент не были носителями ВИЧ! И стали! Проведенная впоследствии генетическая экспертиза подтвердила, что заражение детей произошло именно от умершего от СПИДА ребенка!»
Понятно, что нужно было строго наказывать персонал больницы – но ведь эту шокирующую историю чиновники пытались замять, не выносить сор из избы. За это разве не надо отвечать? Выходит, нет. Все те действующие лица и поныне на своих местах.
Госзакупки нам жить помогают
Госзакупки – любимое детище всех чиновников всех рангов. Тверь – не исключение. По мнению Марины Беловой, министерство здравоохранения Тверской области любит закупать оборудование и лекарства по самым высоким ценам и вряд ли это правило «дороже – значит лучше». Тут и покупка Минздравом у некоего ООО «Регион-Сервис» 30 операционных столов за 29’400’000 рублей, то бишь, по цене 980 тысяч за штуку, хотя первый же компьютерный клик находит первого попавшегося поставщика медоборудования с ценником на столы по 455 тысяч за единицу. Без малого 16 миллионов рублей переплаты. Или не переплаты? Все до рубля сгодилось?
В ноябре прошлого года Управление ФАС по Тверской области установило, что составленная Романом Курыниным аукционная документация на поставку лекарств не соответствует требованиям закона о контрактной системе в сфере закупок и оштрафовало чиновника на 75 тысяч рублей. А уже 3 февраля 2017 года в министерстве здравоохранения Тверской области сообщили, что в связи с отсутствием состава административного правонарушения Центральный районный суд отменил постановление антимонопольного ведомства, и производство по делу было прекращено. Чиновники даже свое право на огромные переплаты при госзакупках отстояли…
Всех фактов в одном материале не перечислишь, но, к примеру. Марина Белова выделяет «волшебство», которое происходит с заявками на лекарственное обеспечение от больниц в Министерство на совместные закупки. Все заявки оформляются через программу «Е-Фарм». Один пример. 21.09.2016 г., больничное учреждение составляет заявку на 27’002’130 руб. Далее сотрудники уходят на выходные, и придя 23.09.2016 г. на работу обнаруживают, что заявка теперь стоит 39’745’779,54 руб., при этом никто из сотрудников заявку не изменял! Изменились количественные характеристики лекарств. Как это произошло? Есть определенные, их еще принято называть компетентными, органы, в прямую обязанность которых входит задавать такие вопросы, а если задать их некому, искать того, кому после их задать. Пока компетентные помалкивают…
Так же сотрудники центра попытались разобраться с вероятным хищением бюджетных денег с патологоанатомическим отделением «Торопецкой ЦРБ», которому выделяются средства на функционирование, но само отделение не работает. По крайней мере, местные отвозят своих усопших близких в соседний район почти за 60 км, где патологоанатомы, не успевающие обслуживать два района, тут же включают «кассу»: быстро и без очереди? Позолоти ручки…
Еще один момент, на который обращает внимание Марина Белова. Она считает, что вокруг всей этой шумихи главу местного Минздрава Курынина по любому надо будет убирать, чтобы по касательной других чиновников не задело. И есть подозрение, что «уйти» Курынина, пока фактами действительно не занялись правоохранители, хотят по более мягкой «статье»: сокрытие установленных требований к полноте и достоверности предоставляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе.
Видимо, такой предполагаемый расклад можно считать реакцией областного правительства на расследование центра и вообще на откровенный негатив в обществе по отношению к тверскому Минздраву. Да и в целом хороший вариант негромко убирать засветившегося чиновника, главное, чтобы не трогали хорошо сложившуюся коррупционную схему, страна большая – один прецедент и все рухнет – по цепочке.
Поэтому Марина Белова призывает обратить пристальное внимание на собранные центром факты преступных деяний местного Минздрава прокуратуру и Следственное управление СК по Тверской области. Ау, ребята – ваш выход!
Нет реформы – нет и контроля
Хотя вот где-то ж работают! Подводя итоги проверок в системе здравоохранения за 2016 год, Генпрокуратура выявила более 84 тысяч нарушений в сфере здравоохранения и возбудила 148 уголовных дел
Практически во всех субъектах РФ вопреки требованиям Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» фармацевтические организации и индивидуальные предприниматели не всегда обеспечивают минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.
Самое распространенное нарушение повсеместно – завышение цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Завышение предельных размеров по опту, наглые розничные надбавки – если никто не контролирует – чего не заработать лишнюю копеечку? Тем более, что если и прихватят за руку – наказание по большей части «детское». Смотрите сами: 84 тысячи нарушений – из них по 20 тысячам нарушители были наказаны дисциплинарно, то есть, выговором, а то и простым предупреждением. Чуть больше 4,5 тысяч были наказаны административно – подавляющее большинство оштрафованы на несколько тысяч. Уголовных дел всего 148, большинство идет не шатко, ни валко – так же с перспективой штрафа для фигурантов. И вот простой вопрос – а куда делись еще почти 60 тысяч нарушителей, которых нет в прокурорской статистике даже близко? Пришли, увидели нарушение, погрозили пальчиком «не нарушай больше» и дальше пошли? Хоть бы уж статистику как-то подкорректировали – а то нарушения «оптом» выявляют, а наказывают в «розницу», да и в какую-то совсем мелкую. ё
На тему контроля говорил недавно президент Путин. Послушав очередной доклад министра здравоохранения Скворцовой на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, которая «била копытом», пытаясь оставить «общественный контроль» за общественными советами, ВВП выразился в том духе, что все мы ребята взрослые и знаем, как эти советы создаются. Короче, туфта все это, ребята. «Здесь нужны другие инструменты, они есть… их много», — сказал Путин. Но не сказал какие. То ли дал додумать Скворцовой, то ли… помощники президента эти инструменты еще пока не проработали. Проработают – скажет.
Зато сказал о наболевшем: о том, что в России много нерешенных проблем в сфере здравоохранения, например нехватка врачей и хамство в регистратурах медучреждений. «Главный критерий успеха всех проектов в сфере здравоохранения — значимые и ощутимые результаты, которых люди ждут, а это точная и быстрая диагностика и действенное лечение, доброжелательное, человеческое отношение к пациенту, доступность, качество и эффективность лекарственных препаратов». В общем, все – чего в нашей медицине нет. А если нет, может и в самом деле закруглить к чертям эту реформу (с министром заодно) – глядишь, что-то и начнет появляться. Для начала, к примеру, доброжелательное отношение друг к другу, которое сейчас задерганным и голодным врачам пытаются привить вместо чувства значимости своей профессии согласно зарплатным ведомостям с красивыми такими солидными цифрами… Но это – пока из области мечтаний…