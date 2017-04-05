Мэрия Москвы выбрала шесть победителей тендеров на благоустройство Садового кольца
В списке победителей оказались компании «Агентство развития перспективных технологий», «Техноконцепт», «СтройСтандарт», «Дормет», «Москапстройинжиниринг» и «Центррегионстрой». Вместе они освоят около 10 млрд рублей из столичного бюджета
Московские власти в ходе тендеров выбрали шесть компаний, которые займутся благоустройством Садового кольца в текущем году. В списке победителей оказались компании «Агентство развития перспективных технологий», «Техноконцепт», «СтройСтандарт», «Дормет», «Москапстройинжиниринг» и «Центррегионстрой». Вместе они освоят около 10 млрд рублей из столичного бюджета.
В рамках благоустройства Садового кольца планируется переделать тротуары, установить урна и скамейки, а также посадить деревья. На некоторых участках будет также проведен ремонт фасадов зданий.
Компания «Техноконцепт» бизнесмена Александра Пирогова благоустроит два участка Садового кольца на 2,7 млрд рублей. В 2016 году «Техноконцепт» выполнил два контракта в Москве на общую сумму около 100 млн рублей, в том числе поставил оборудование для реконструкции контактной сети трамвая и троллейбуса на улице Академика Королева, сообщает Znak.com.
«Агентство развития перспективных технологий» отремонтирует три участка за 2,8 млрд рублей. Владельцами АРПТ являются Андрей Николаев и Юлия Зинченко. Компания выполняла подряды «Мосгортранса», «Моссвета», «Мосводоканала» и т.д. В 2016 году АРПТ подписала контракт на 2 млрд рублей на установку подсветки зданий и благоустройство улиц в Центральном административно округе.
Фирме «СтройСтандарт» досталось два участка Садового кольца, на благоустройство которого выделено 1,6 млрд рублей. Компания связана с холдингом «Ташир» миллиардера Самвела Карапетяна. В 2016 году «СтройСтандарт» выполнил контракт на 4,4 млрд рублей по благоустройству четыре участков Садового кольца от Нового Арбата до Долгоруковской.
Петербургская фирма «Дормет» Мушега Малхасяна выиграла тендер на 988 млн рублей. По данным портала Znak.com, ранее совладельцем «Дормета» был бизнесмен Дмитрий Торчинский, который сейчас проходит по делу о хищениях при строительстве резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огарево.
«Москапстройинжиниринг», которым владеют Александр Фридман и АО «Москапстрой-ТН», получила контракт на 786 млн рублей. «Москапстрой-ТН» связывают с Александром Дубровским и Мариной Мамонтовой, которые занимают высокие должности в компании «Москапстрой», на 30% принадлежащей АФК «Системе».
И, наконец, шестой победитель тендера - «Центррегионстрой» - благоустроит один участок за 708 млн рублей. Данная компания принадлежит Юрию Петухову, владеющему несколькими компаниями в Брянской области. компании Петухова занимались реставрацией церквей и монастырей в Тульской, Волгоградской и Ивановской областях по заказу Министерства культуры РФ.