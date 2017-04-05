Меню
Общество
ВТБ: ни людям – лишь себе
Общество
05 апреля 07:10

Мэрия Москвы выбрала шесть победителей тендеров на благоустройство Садового кольца

В списке победителей оказались компании «Агентство развития перспективных технологий», «Техноконцепт», «СтройСтандарт», «Дормет», «Москапстройинжиниринг» и «Центррегионстрой». Вместе они освоят около 10 млрд рублей из столичного бюджета

Фото: caoinform.ru

Московские власти в ходе тендеров выбрали шесть компаний, которые займутся благоустройством Садового кольца в текущем году. В списке победителей оказались компании «Агентство развития перспективных технологий», «Техноконцепт», «СтройСтандарт», «Дормет», «Москапстройинжиниринг» и «Центррегионстрой». Вместе они освоят около 10 млрд рублей из столичного бюджета.

В рамках благоустройства Садового кольца планируется переделать тротуары, установить урна и скамейки, а также посадить деревья. На некоторых участках будет также проведен ремонт фасадов зданий.

Компания «Техноконцепт» бизнесмена Александра Пирогова благоустроит два участка Садового кольца на 2,7 млрд рублей. В 2016 году «Техноконцепт» выполнил два контракта в Москве на общую сумму около 100 млн рублей, в том числе поставил оборудование для реконструкции контактной сети трамвая и троллейбуса на улице Академика Королева, сообщает Znak.com.

«Агентство развития перспективных технологий» отремонтирует три участка за 2,8 млрд рублей. Владельцами АРПТ являются Андрей Николаев и Юлия Зинченко. Компания выполняла подряды «Мосгортранса», «Моссвета», «Мосводоканала» и т.д. В 2016 году АРПТ подписала контракт на 2 млрд рублей на установку подсветки зданий и благоустройство улиц в Центральном административно округе.

Фирме «СтройСтандарт» досталось два участка Садового кольца, на благоустройство которого выделено 1,6 млрд рублей. Компания связана с холдингом «Ташир» миллиардера Самвела Карапетяна. В 2016 году «СтройСтандарт» выполнил контракт на 4,4 млрд рублей по благоустройству четыре участков Садового кольца от Нового Арбата до Долгоруковской.

Петербургская фирма «Дормет» Мушега Малхасяна выиграла тендер на 988 млн рублей. По данным портала Znak.com, ранее совладельцем «Дормета» был бизнесмен Дмитрий Торчинский, который сейчас проходит по делу о хищениях при строительстве резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огарево.

«Москапстройинжиниринг», которым владеют Александр Фридман и АО «Москапстрой-ТН», получила контракт на 786 млн рублей. «Москапстрой-ТН» связывают с Александром Дубровским и Мариной Мамонтовой, которые занимают высокие должности в компании «Москапстрой», на 30% принадлежащей АФК «Системе».

И, наконец, шестой победитель тендера - «Центррегионстрой» - благоустроит один участок за 708 млн рублей. Данная компания принадлежит Юрию Петухову, владеющему несколькими компаниями в Брянской области. компании Петухова занимались реставрацией церквей и монастырей в Тульской, Волгоградской и Ивановской областях по заказу Министерства культуры РФ.

Читайте также
Москва переходит на «осадное» положение. В городе начинается ремонт тротуаров
Мэр Москвы утвердил скандальные Правила землепользования и застройки
Москвичи потребовали от мэра Собянина остановить застройку Крылатских холмов
Сейчас на главной
Авторская колонка
Единый - на все случаи жизни
По моему оценочному суждению у губернатора Петербурга Георгия Полтавченко не все дома. Причем давно. Потому что идея поставить некий единый общий знак на все случаи смерти пришла в его голову не сегодня.
Орехъ Антон
здравоохранение
Минздрав предупреждает: лечение опасно для вашего здоровья
Видимо, надоело Владимиру Путину приводить вслух «успешную» медицинскую статистику, которую ему постоянно подсовывает министр здравоохранения Скворцова, на деле по большей части оказывающуюся обычной фикцией. В кои веки от хвалебных речей президент позволил себе критику – критику, правда, выборочную ...
Горячие новости
Опубликован список погибших в результате теракта в петербургском метро
Следственный комитет России на своем официальном сайте опубликовал список погибших в результате теракта в петербургском метрополитене 3 апреля. В списке присутствуют 10 из 14 погибших
Горячие новости
Сенатор Вадим Тюльпанов скончался в результате бытовой травмы
В Санкт-Петербурге скончался член Совета Федерации Вадим Тюльпанов. По предварительным данным, сенатор скончался в результате несчастного случая. Тюльпанов поскользнулся в бане и ударился головой. От полученной травмы политик скончался
Горячие новости
Чушь и муть
Премьер хранил молчание по поводу расследования почти месяц, что стало поводом для проведения массовых акций «Он вам не Димон». Участники акций выступили против коррупции во власти и потребовали ответа от главы правительства
Горячие новости
Хорошие машины есть, а хороших дорог нет
Дочь бывшего главы Саратова, а ныне депутата Госдумы Олега Грищенко Анастасия в своем Instagram попросила чиновников сделать хорошие дороги, чтобы ей было комфортней ездить на новом автомобиле Porsche 911 Turbo S
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
«Газпром» заставит россиян платить больше
Государственная компания «Газпром» выступила с инициативой установить на внутрироссийском рынке единые тарифы на «голубое топливо» для всех потребителей, то есть и для юридических лиц и для населения
малоимущие
Будет вам еда, но не знаем когда
Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил на прошлой неделе, что в бюджете страны нет денег, чтобы начать запланированную на 2017 год программу продовольственной помощи малообеспеченным гражданам.
Горячие новости
Бомбу в петербургском метро взорвал смертник
Согласно последним данным, в вагоне взорванного поезда криминалисты нашли фрагменты предполагаемого террориста-смертника. Его личность установлена, но в настоящее время в интересах следствия данные о нем пока не разглашаются
Горячие новости
Брал взятки деньгами и акциями
Стали известны подробности задержания главы республики Удмуртия Александра Соловьева. Высокопоставленный чиновник задержан в Ижевске и доставлен в Москву для проведения следственных действий. Губернатора подозревают в получении взятки
Политика
Коррупция – как фундамент государственности
Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Ирина Яровая опасается, что борьба с коррупцией может быть использована для разрушения суверенитета государства, уже очень давно. Но впервые открыто высказалась за решение коррупционного вопроса на законодательном уровне.
Горячие новости
«Увидел себя по ТВ и испугался»
Житель Санкт-Петербурга, который попал на камеры видеонаблюдения в метрополитене и которого СМИ назвали подозреваемым в совершении теракта, сам явился в правоохранительные органы. Сообщается, что мужчина непричастен к теракту в метрополитене
Горячие новости
Металлоискатели за 60 млн рублей не спасли метро от теракта
После теракта в метрополитене Санкт-Петербурга журналисты решили выяснить, кто занимался установкой металлоискателей в подземке северной столицы. Как оказалось, расстановку рамок безопасности в петербургском метро доверили компании-банкроту
Горячие новости
Аэропорты и вокзалы усиливают меры антитеррористической безопасности
В Санкт-Петербурге в связи с терактом в метро усилены меры безопасности на транспорте, в частности, на вокзалах и аэропортах города ...
Горячие новости
В деле о теракте в Петербурге появились подозреваемые
Правоохранительные органы объявили в розыск двух подозреваемых в совершении теракта в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля. По данным спецслужб, один из подозреваемых заложил взрывное устройство в вагон поезда, а второй – оставил бомбу на «Площади Восстания»
Горячие новости
Террорист из петербургского метро попал на камеры видеонаблюдения
Камеры видеонаблюдения в петербургского метрополитена зафиксировали предполагаемого террориста, устроившего взрыв в вагоне электропоезда. По предварительным данным, взрывное устройство находилось в портфеле
Горячие новости
В петербургском метро прогремел взрыв
В петербургском метрополитене днем в понедельник, 3 апреля, прогремел взрыв. Инцидент произошел на станции «Сенная площадь». По словам очевидцев, взрыв прогремел в вагоне электропоезда. По фотографиям с места событий, опубликованных в социальных сетях, есть пострадавшие. Точных данных о числе раненных нет.
Горячие новости
Российских школьников приучают стоять «лицом к стене»
В Сестрорецке Курортного района Санкт-Петербурга разгорается скандал в связи с проведением антинаркотической акции в школах города. В ходе акции школьников в буквальном смысле поставили к стенке во время обыска