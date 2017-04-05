Опубликован список погибших в результате теракта в петербургском метро
Следственный комитет России на своем официальном сайте опубликовал список погибших в результате теракта в петербургском метрополитене 3 апреля. В списке присутствуют 10 из 14 погибших
Следственный комитет России на своем официальном сайте опубликовал список погибших в результате теракта в петербургском метрополитене 3 апреля. В списке присутствуют 10 из 14 погибших. В СКР пояснили, что визуальная идентификация остальных погибших не представляется возможной. Их идентификация будет проводиться с помощью генетической экспертизой.
В списке погибших значатся:
1) Алиева Динара Самандаровна, 08.10.1996
2) Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996
3) Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998
4) Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966
5) Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990
6) Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945
7) Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991
8) Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950
9) Петров Денис Романович, 27.12.1991
10) Сагадеев Мансур Тихирович, 27.08.2000 или 27.03.2000
Теракт в петербургском метрополитене произошел днем в понедельник, 3 апреля. Взрыв прогремел в вагоне электропоезда, который следовал от станции «Сенная площадь» на станцию «Технологический институт». В результате теракта погибли 14 человек и еще 49 получили ранения.
После взрыва на «Сенной площади» в вестибюле станции «Площадь Восстания» была найдена еще одна бомба мощностью в килограмм тротила. Взрывное устройство было обезврежено специалистами.
По данным СКР, теракт совершил уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Перед тем как взорваться в вагоне поезда, террорист оставил взрывное устройство на «Площади Восстания».