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04 апреля 17:09

Дочь экс-мэра Саратова и депутата Госдумы попросила «хороших дорог» для своего Porsche

Дочь бывшего главы Саратова, а ныне депутата Госдумы Олега Грищенко Анастасия в своем Instagram попросила чиновников сделать хорошие дороги, чтобы ей было комфортней ездить на новом автомобиле Porsche 911 Turbo S

Фото: Instagram

Качеством российских дорог недовольны не только рядовые граждане, но и представители так называемой элиты. Так, дочь бывшего главы Саратова, а ныне депутата Госдумы Олега Грищенко Анастасия в своем Instagram попросила чиновников сделать хорошие дороги, чтобы ей было комфортней ездить на новом автомобиле Porsche 911 Turbo S, стоимость которого может доходить до 10 млн рублей.

Дочь депутата выложила фотографию своей новой машины и написала «А можно пожалуйста больше хороших дорог для этой красотки» (пунктуация автора сохранена).

Пост Анастасии Грищенко  вызвал широкий общественный резонанс. Некоторые пользователи сети  Instagram напомнили девушке, что плохие дороги уже много лет являются одной из главных проблем в городе. И решить эту проблему не смог, в том числе отец Грищенко, руководивший Саратовом целых 10 лет (с 2006 по 2016 гг.).

Сам депутат в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что его дети уже взрослые и «сами за себя должны отвечать».

К настоящему времени Анастасия Грищенко изменила имя своего аккаунта в Instagram и закрыла его для посторонних пользователей.

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