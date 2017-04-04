Металлоискатели за 60 млн рублей не спасли петербургское метро от теракта
После теракта в метрополитене Санкт-Петербурга журналисты решили выяснить, кто занимался установкой металлоискателей в подземке северной столицы. Как оказалось, расстановку рамок безопасности в петербургском метро доверили компании-банкроту
После теракта в метрополитене Санкт-Петербурга журналисты решили выяснить, кто занимался установкой металлоискателей в подземке северной столицы. Как оказалось, расстановку рамок безопасности в петербургском метро доверили компании-банкроту, а их монтажом занималась фирма, к качеству работ которой ранее предъявил претензии метрополитен Нижнего Новгорода.
Тендер на подготовку проекта по расстановке металлоискателей во всех вестибюлях питерской подземки в 2013 году выиграла московская компания «Техно». На тот момент фирма уже проходила процедуру банкротства. Тем не менее, «Техно» получила от петербургских властей 6 млн рублей, сообщает сайт «Открытая Россия».
Контракт на установку металлоискателей на 60 млн рублей в 2015 году был подписан с другой московской компанией ЗАО «Современные наукоемкие технологии» (ЗАО «СНТ»). Эта фирма стала единственным участником конкурса.
ЗАО «СНТ» в разное время устанавливала рамки-металлоискатели в метрополитенах Москвы и Нижнего Новгорода, а также в зданиях Сбербанка и «Российских железных дорог».
Однако в Нижнем Новгороде рамками остались недовольны качеством работы «СНТ» и подали в суд на компанию. Руководство метро пожаловалось, что металлоискатели ошибочно указывали зоны проноса тест-объекта, а также имели место быть ложные срабатывания. Суд обязал «СНТ» устранить неисправности.
При этом металлоискатели установленные «СНТ» имеют положительное заключение Центра спецтехники ФСБ «для использования на объектах транспортной инфраструктуры». Одна такая рамка стоит около 185 тысяч рублей.
Еще одна проблема петербургского метро – это дежурные у рамок металлоискателей, которые не имеют никакого специального образования. В метро за безопасностью следят обычные люди, в то время как вычислить потенциально опасного человека могут только специалисты высокого уровня.
Напомним, теракт в петербургском метрополитене произошел днем в понедельник, 3 апреля. Бомба сработала в вагоне поезда, который следовал от станции «Сенная площадь» до станции «Технологические институт». В результате взрыва, согласно последним данным, погибли 11 человек, пострадали более 40 пассажиров.