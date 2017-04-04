Меню
Общество
Любимые «игрушки» Михаила Гуцериева
Общество
04 апреля 07:05

Металлоискатели за 60 млн рублей не спасли петербургское метро от теракта

После теракта в метрополитене Санкт-Петербурга журналисты решили выяснить, кто занимался установкой металлоискателей в подземке северной столицы. Как оказалось, расстановку рамок безопасности в петербургском метро доверили компании-банкроту

После теракта в метрополитене Санкт-Петербурга журналисты решили выяснить, кто занимался установкой металлоискателей в подземке северной столицы. Как оказалось, расстановку рамок безопасности в петербургском метро доверили компании-банкроту, а их монтажом занималась фирма, к качеству работ которой ранее предъявил претензии метрополитен Нижнего Новгорода.

Тендер на подготовку проекта по расстановке металлоискателей во всех вестибюлях питерской подземки в 2013 году выиграла московская компания «Техно». На тот момент фирма уже проходила процедуру банкротства. Тем не менее, «Техно» получила от петербургских властей 6 млн рублей, сообщает сайт «Открытая Россия».

Контракт на установку металлоискателей на 60 млн рублей в 2015 году был подписан с другой московской компанией ЗАО «Современные наукоемкие технологии» (ЗАО «СНТ»). Эта фирма стала единственным участником конкурса.

ЗАО «СНТ» в разное время устанавливала рамки-металлоискатели в метрополитенах Москвы и Нижнего Новгорода, а также в зданиях Сбербанка и «Российских железных дорог».

Однако в Нижнем Новгороде рамками остались недовольны качеством работы «СНТ» и подали в суд на компанию. Руководство метро пожаловалось, что металлоискатели ошибочно указывали зоны проноса тест-объекта, а также имели место быть ложные срабатывания. Суд обязал «СНТ» устранить неисправности.

При этом металлоискатели установленные «СНТ» имеют положительное заключение Центра спецтехники ФСБ «для использования на объектах транспортной инфраструктуры». Одна такая рамка стоит около 185 тысяч рублей.

Еще одна проблема петербургского метро – это дежурные у рамок металлоискателей, которые не имеют никакого специального образования. В метро за безопасностью следят обычные люди, в то время как вычислить потенциально опасного человека могут только специалисты высокого уровня.

Напомним, теракт в петербургском метрополитене произошел днем в понедельник, 3 апреля. Бомба сработала в вагоне поезда, который следовал от станции «Сенная площадь» до станции «Технологические институт». В результате взрыва, согласно последним данным, погибли 11 человек, пострадали более 40 пассажиров.

Читайте также
В российских аэропортах и на вокзалах усилены меры безопасности в связи с терактом в Петербурге
Спецслужбы объявили в розыск двух подозреваемых в совершении теракта в Петербурге
Мощность бомбы, найденной на станции «Площадь Восстания», оценили в килограмм тротила
Сейчас на главной
Горячие новости
Правоохранительные органы задержали главу Удмуртии
Глава республики Удмуртия Александр Соловьев задержан сотрудниками правоохранительных органов и доставлен в Москву для проведения следственных действий. В рамках какого дела задержан высокопоставленный региональный чиновник, не сообщается
Горячие новости
«Увидел себя по ТВ и испугался»
Житель Санкт-Петербурга, который попал на камеры видеонаблюдения в метрополитене и которого СМИ назвали подозреваемым в совершении теракта, сам явился в правоохранительные органы. Сообщается, что мужчина непричастен к теракту в метрополитене
Горячие новости
Аэропорты и вокзалы усиливают меры антитеррористической безопасности
В Санкт-Петербурге в связи с терактом в метро усилены меры безопасности на транспорте, в частности, на вокзалах и аэропортах города ...
Горячие новости
В деле о теракте в Петербурге появились подозреваемые
Правоохранительные органы объявили в розыск двух подозреваемых в совершении теракта в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля. По данным спецслужб, один из подозреваемых заложил взрывное устройство в вагон поезда, а второй – оставил бомбу на «Площади Восстания»
Горячие новости
Террорист из петербургского метро попал на камеры видеонаблюдения
Камеры видеонаблюдения в петербургского метрополитена зафиксировали предполагаемого террориста, устроившего взрыв в вагоне электропоезда. По предварительным данным, взрывное устройство находилось в портфеле
Горячие новости
В петербургском метро прогремел взрыв
В петербургском метрополитене днем в понедельник, 3 апреля, прогремел взрыв. Инцидент произошел на станции «Сенная площадь». По словам очевидцев, взрыв прогремел в вагоне электропоезда. По фотографиям с места событий, опубликованных в социальных сетях, есть пострадавшие. Точных данных о числе раненных нет.
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Российских школьников приучают стоять «лицом к стене»
В Сестрорецке Курортного района Санкт-Петербурга разгорается скандал в связи с проведением антинаркотической акции в школах города. В ходе акции школьников в буквальном смысле поставили к стенке во время обыска
коллекторы
Коллектор скрылся от должников
Впервые в стране с рынка ушло крупное коллекторское агентство, прекратив взыскание долгов на общую сумму более 20 млрд. рублей. Многие должники решили, что получили полную индульгенцию ...
Горячие новости
Научные работы чиновников защитят от «Диссернета»
Министерство образования и науки решило запретить «сторонним экспертам» участвовать в заседаниях Высшей аттестационной комиссии (ВАК), на которых рассматриваются диссертации и вопросы о лишении научной степени того или иного лица
В мире
Гуцериевский «спрут»
Почему Сбербанк не начал решать вопрос по уходу с украинского финансового рынка сразу после «крымской весны» когда украинский Сбербанк по подсчетам специалистов в разные временные отрезки стоил от 450 до 680 миллионов долларов?
Горячие новости
Президент уклонился от общения с россиянами
Традиционная «прямая линия» президента России с гражданами страны, которую в этом году решили перенести, предположительно состоится в начале лета. В Кремле предлагают приурочить мероприятие к празднованию дня независимости (12 июня)
Горячие новости
Ходорковский обвинил власти в попытке «слить протест»
Призывы к участию в несогласованной протестной акции 2 апреля, которые появились в социальных сетях на минувшей неделе, могут быть «провокацией власти». Такое мнение высказал экс-глава ЮКОСа и лидер движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский
Горячие новости
«Надо было посоветоваться с людьми»
Бывший глава администрации президента, а ныне спецпредставитель главы государства Сергей Иванов прокомментировал ситуацию с передачей Исаакиевского собора Русской православной церкви
Горячие новости
Сына экс-депутата, ставшего символом протеста 26 марта, задержали повторно
Корреспондент «Русской службы Би-би-си» Сара Рейнсфорд сообщила в своем Twitter, что среди задержанных на Манежной площади 2 апреля оказался 17-летний сын бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Максима Шингаркина Роман
Горячие новости
Я не я, акция не моя
Оппозиционер Алексей Навальный и его сторонники открестились от протестной акции, которые могут пройти в Москве и других городах 2 апреля. В течение уходящей рабочей недели в социальных сетях неизвестные публиковали призывы к участию в акции
Горячие новости
Нет бумаг, нет улик
Министерство юстиции России удалило со своего сайта отчетность всех некоммерческих организаций (НКО) до 2014 года. Удаление отчетов может быть связано с фондами премьера Дмитрия Медведева, о благотворительной деятельности которых информации найти не удалось.
Горячие новости
Красную площадь закроют от оппозиции
Правоохранительные органы ограничат вход на Красную площадь в воскресенье, 2 апреля. По официальной версии московской мэрии, доступ ограничивается в связи с репетицией, которая пройдет на главной площади страны
Горячие новости
Сыр «от Лужкова» выходит на рынок
На прилавках российских магазинов в апреле появится сыр, произведенный на ферме бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Товар будет реализовываться под брендом «Медовые лужки». Первыми в продажу поступят бри и моцарелла, а затем пармезан