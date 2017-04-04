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04 апреля 00:28

В российских аэропортах и на вокзалах усилены меры безопасности в связи с терактом в Петербурге

В Санкт-Петербурге в связи с терактом в метро усилены меры безопасности на транспорте, в частности, на вокзалах и аэропортах города ...

В Санкт-Петербурге в связи с терактом в метро усилены меры безопасности на транспорте, в частности, на вокзалах и аэропортах города. Охрана и пропускной режим на транспорте также усилены в Москве и других городах страны.

Так, Росавиация направила во все аэропорты страны и авиакомпании директиву о принятии дополнительных мер авиационной безопасности в целях предупреждения и пресечения возможных терактов.

О принятии дополнительных мер безопасности уже отчитались в аэропортах «Внуково» и «Домодедово», сообщает «КоммерсантЪ».

В петербургском аэропорту «Пулково» сообщили, что усилили входной и предполетный досмотры. На работу воздушной гавани это не повлияло, все рейсы отправляются по расписанию.

Компания «Аэрофлот» в свою очередь отменила дополнительные сборы с пассажиров, опоздавших на рейсы из «Пулково», за переоформление и возврат билетов с вылетом из северной столицы и на другие рейсы.

«Российские железные дороги» сообщили, что приняли дополнительные меры по обеспечению безопасности на объектах железнодорожного транспорта. С работниками вокзальных комплексов, локомотивных и поездных бригад проводятся инструктажи с целью повышения бдительности и отработки действий в случае чрезвычайных ситуаций.

На вокзалах и станциях приняты дополнительные меры по усилению пропускного режима.

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