В школах Сестрорецка учеников поставили «лицом к стене» во время антинаркотической акции
В Сестрорецке Курортного района Санкт-Петербурга разгорается скандал в связи с проведением антинаркотической акции в школах города. В ходе акции школьников в буквальном смысле поставили к стенке во время обыска
В Сестрорецке Курортного района Санкт-Петербурга разгорается скандал в связи с проведением антинаркотической акции в школах города. В ходе акции школьников в буквальном смысле поставили к стенке во время обыска.
Обыск в рамках первого этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» прошел 26 марта. Сотрудники правоохранительных органов с собаками нагрянули с проверкой в школу №556 и лицей имени Мосина. В ходе обыска полицейские обследовали кабинеты, раздевалки и прочие помещения учебных учреждений. Наркотических и психотропных веществ найдено не было.
При этом учащихся во время проверочных мероприятий поставили к стенке. Соответствующие фотографии опубликовал портал Life.
Фотографии, на которых дети стоят как заключенные лицом к стене, вызвали широкий общественный резонанс в интернете. Россиян возмутил не сам антинаркотический рейд, а обращение силовиков с несовершеннолетними как с преступниками.