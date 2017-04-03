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коллекторы
Екатерина Тарасова
03 апреля 13:31

Коллектор скрылся от должников

Тысячи заемщиков не могут вернуть долги и хоть как-то подчистить свою кредитную историю

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Впервые в стране с рынка ушло крупное коллекторское агентство, прекратив взыскание долгов на общую сумму более 20 млрд. рублей. Многие должники решили, что получили полную индульгенцию и поспешили в банки за новыми кредитами. Но не тут-то было: кредитные истории, как оказалось, помнят обо всем.

Все началось в начале 2016 года, когда коллекторская компания «Морган» (входит в топ-10) прекратила работу. К тому времени агентство купило у различных банков порядка 500-700 тысяч кредитов на общую сумму более 20 млрд. рублей. Эта сумма практически повисла в воздухе, потому что ее некому было взыскивать. Но должники, которые вздохнули было свободно, неожиданно озаботились поиском коллектора. Об этом рассказал директор Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин. Сегодня в НАПКА постоянно поступают звонки от должников, которые спрашивают, куда вносить платежи. С начала 2017 года насчитывается уже более 50 обращений. Всего же, по оценкам организации, хотят вернуть свои долги агентству «Морган» 5-7 тысяч человек.

Причина такого рвения должников в том, что, обратившись в банки за новыми кредитами, они получили отказ. Что неудивительно, ведь их долги остались в кредитных историях. С 2015 года законодательство обязывает коллекторов вносить информацию об обслуживаемых ими долгах в бюро кредитных историй (БКИ), где они хранятся 10 лет.

Тем временем коллекторское агентство «Морган» должники самостоятельно найти не смогли. Хотя де-юре оно есть, де-факто не действует, дозвониться туда невозможно. Между тем свои долги коллектору продали ОТП-банк, Райффайзенбанк, «Ренессанс кредит», Росбанк и др. Теперь они могут только сообщить по запросу размер задолженности на момент перехода прав требований коллектору.

Юристы поясняют, что выход из этой ситуации существует. Должникам может помочь нотариус. Сумма долга вносится на нотариальный депозит, и таким образом обязанность по уплате долга считается исполненной. Член методической комиссии Федеральной нотариальной палаты Илья Радченко поясняет, что нотариус может выдать квитанцию о внесении средств, и с этой квитанцией гражданин может обратиться в БКИ для исправления кредитной истории.

Правда, есть небольшой нюанс. По закону гражданин может забрать деньги с нотариального депозита в любое время, если они еще не перечислены кредитору. То есть теоретически возможно взять у нотариуса квитанцию, отдать ее в БКИ, почистить кредитную историю и забрать деньги обратно, предполагает Илья Радченко.

Однако на практике, скорее всего, это будет сделать весьма проблематично. По сведениям участников рынка, долговой портфель «Моргана» уже раскупают другие коллекторы. По крайней мере, часть уже продана, и вполне возможно, что найдется покупатель и на остальные долги. Член совета директоров «Секвойя кредит консолидейшн» Елена Докучаева говорит, что «Морган» юридически существует, а поэтому может или продолжить взыскание через других коллекторов, или продать все долги.

Не исключено, что может потребоваться более внятный алгоритм, как поступать в тех случаях, когда коллектор уходит с рынка, оставляя тысячи «беспризорных» должников и миллиарды невзысканных долгов. Агентство «Морган» прекратило свою работу не просто так, а из-за введения новых правил регулирования коллекторской деятельности, по которым оно не готово работать. И если сужение коллекторского рынка продолжится, то небольшие долговые портфели и вовсе могут потеряться, потому что покупателей на них за короткий срок не найти.

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