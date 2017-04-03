Минобрнауки защитит научные работы чиновников от мнения «сторонних экспертов»
Министерство образования и науки решило запретить «сторонним экспертам» участвовать в заседаниях Высшей аттестационной комиссии (ВАК), на которых рассматриваются диссертации и вопросы о лишении научной степени того или иного лица
Министерство образования и науки решило запретить «сторонним экспертам» участвовать в заседаниях Высшей аттестационной комиссии (ВАК), на которых рассматриваются диссертации и вопросы о лишении научной степени того или иного лица. Проект приказа, который вносит изменения в работу ВАК, размещен на сайте нормативных актов.
Изначально Минобрнауки предлагало разрешить участие в заседаниях президиума ВАК только членов самой комиссии, профессионально занимающиеся той сферой науки, которой посвящены слушания. Затем в проект приказа были внесены изменения, однако если он будет принят, то из документа будет полностью удалена формулировка, позволяющая всем членам комиссии участвовать в заседаниях, сообщает РБК.
Представители сообщества «Диссернет», которые проверяют на плагиат диссертации чиновников и силовиков, а затем добиваются лишения их научных степеней, увидели в приказе Минобрнауки ограничения для своей деятельности.
Сооснователь проекта Андрей Заякин отметил, что сейчас по закону «запрещено все, что не разрешено ВАК».
Специалисты Министерства юстиции Александр Коробкин в свою очередь отметил, что Минобрнауки после вступления приказа в силу сможет произвольно выбирать нормы, в соответствии с которыми будет формироваться состав того или иного заседания. В итоге, ограничение участия членов ВАК в заседании президиума может повлечь излишнюю закрытость заседаний и, как следствие, коррупционные риски.
Внесение поправок в действующий регламент связывают с претензиями «Диссернета» к научной работе министра культуры Владимира Мединского. Ранее независимые эксперты назвали диссертацию министра ненаучной. ВАК должен изучить и диссертацию Мединского, но пока только на уровне экспертного совета.
Согласно регламенту, решение о лишении или сохранении степени принимается в трех инстанциях - диссертационном совете специально выбранного вуза, профильном экспертном совете ВАК и президиуме ВАК.
В ближайшей повестке президиума ВАК находится рассмотрение вопроса о лишении докторской степени помощника секретаря Совета безопасности Николая Патрушева Наиля Мухитова, чью диссертацию эксперты назвали «абсурдной».