Михаил Ходорковский назвал акцию протеста 2 апреля «провокацией власти»
Призывы к участию в несогласованной протестной акции 2 апреля, которые появились в социальных сетях на минувшей неделе, могут быть «провокацией власти». Такое мнение высказал экс-глава ЮКОСа и лидер движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский
Призывы к участию в несогласованной протестной акции 2 апреля, которые появились в социальных сетях на минувшей неделе, могут быть «провокацией власти». Такое мнение высказал экс-глава ЮКОСа и лидер движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский.
Отметим, что личности авторов объявлений о проведении протестной акции 2 апреля до сих пор неустановленны. При этом лидеры оппозиции открестились от данного мероприятия.
Михаил Ходорковский считает, что призывы к участие в несанкционированной акции распространялись прокремлевскими силами с целью «слить протест».
«2 апреля в Москве явная провокация власти без ясных организаторов и требований. Попытка опять, как в 2012, слить протест», - написал лидер «Открытой России» в своем Twitter.
В воскресенье, 2 апреля, массовая протестная акция в центре Москвы в итоге не состоялась. Полицейские задержали около 40 человек на Триумфальной площади, Манежной площади и на Петровке за попытку провести митинг и одиночные пикеты. В отношении задержанных составлены протоколы о нарушении общественного порядка.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Призывы к массовым беспорядкам» из-за публикации в соцсетях сообщений о проведении протестной акции и призывах принять в них участие.