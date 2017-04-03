Представитель президента назвал неправильной передачу Исаакия церкви без согласия граждан
Бывший глава администрации президента, а ныне спецпредставитель главы государства Сергей Иванов прокомментировал ситуацию с передачей Исаакиевского собора Русской православной церкви
Бывший глава администрации президента, а ныне спецпредставитель главы государства Сергей Иванов прокомментировал ситуацию с передачей Исаакиевского собора Русской православной церкви. По словам Сергея Иванова, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко должен был посоветоваться в этом вопросе с местными жителями. Отметим, что горожане и сотрудники музея выступают против передачи, однако власти северной столицы заявили, что этот вопрос «уже решен».
«То, что с людьми не посоветовались, это неправильно», - заявил Сергей Иванов в ходе форума Общероссийского народного фронта.
Решение властей о передаче Исаакиевского собора, который имеет статус музея, вызвало протест со стороны граждан. В городе прошло несколько крупных акций протеста.
Противники передачи Исаакия пытаются добиться проведения референдума по данному вопросу. Ранее петербургский избирком согласовал проведение референдума, однако окончательно решение должны принять депутаты Законодательного Собрания. Фракция «Единая Россия», которая составляет в парламенте большинство, выступает против референдума.
В свою очередь сотрудники музея «Исаакиевский собор» написали открытое письмо на имя президента Владимира Путина с просьбой приостановить передачу собора РПЦ. Коллектив считает, что церковь не сможет надлежащим образом поддерживать сохранность Исаакиевского собора, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.