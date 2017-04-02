Анонсированная на 2 апреля акция протеста оказалась «ложной тревогой»
Оппозиционер Алексей Навальный и его сторонники открестились от протестной акции, которые могут пройти в Москве и других городах 2 апреля. В течение уходящей рабочей недели в социальных сетях неизвестные публиковали призывы к участию в акции
Оппозиционер Алексей Навальный и его сторонники открестились от протестной акции, которые могут пройти в Москве и других городах 2 апреля. В течение уходящей рабочей недели в социальных сетях неизвестные публиковали призывы к участию в акции с требованием отставки премьера Дмитрия Медведева и прекращения военных действий в Сирии.
«Алексей Навальный заявил, что не имеет никакого отношения к запланированной на сегодня акции в центре Москвы», - сообщил «Эху Москвы» главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, который пообщался с Навальным, отбывающим 15-дневный административный арест за неповиновение полиции 26 марта на акции «Он вам не Димон».
От организации мероприятия открестились и другие представители оппозиции.
Напомним, что по факту призывов к участию в несанкционированной акции 2 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Призыв к массовым беспорядкам».
В Москве в связи с планами неизвестных провести публичное мероприятие усилены меры безопасности. Вход на Красную площадь ограничен, на месте дежурит ОМОН.
Большого скопления людей в центре столицы не наблюдается. В социальных сетях сообщают о единичных задержаниях. В районе Манежной площади полицейские задержали мужчину с российским флагом и школьника с портфелем, в котором при осмотре нашли Конституцию РФ.