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Общество
02 апреля 14:24

Анонсированная на 2 апреля акция протеста оказалась «ложной тревогой»

Оппозиционер Алексей Навальный и его сторонники открестились от протестной акции, которые могут пройти в Москве и других городах 2 апреля. В течение уходящей рабочей недели в социальных сетях неизвестные публиковали призывы к участию в акции

Фото: Moscow-Live.ru

Оппозиционер Алексей Навальный и его сторонники открестились от протестной акции, которые могут пройти в Москве и других городах 2 апреля. В течение уходящей рабочей недели в социальных сетях неизвестные публиковали призывы к участию в акции с требованием отставки премьера Дмитрия Медведева и прекращения военных действий в Сирии.

«Алексей Навальный заявил, что не имеет никакого отношения к запланированной на сегодня акции в центре Москвы», - сообщил «Эху Москвы» главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, который пообщался с Навальным, отбывающим 15-дневный административный арест за неповиновение полиции 26 марта на акции «Он вам не Димон».

От организации мероприятия открестились и другие представители оппозиции.

Напомним, что по факту призывов к участию в несанкционированной акции 2 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Призыв к массовым беспорядкам».

В Москве в связи с планами неизвестных провести публичное мероприятие усилены меры безопасности. Вход на Красную площадь ограничен, на месте дежурит ОМОН.

Большого скопления людей в центре столицы не наблюдается. В социальных сетях сообщают о единичных задержаниях. В районе Манежной площади полицейские задержали мужчину с российским флагом и школьника с портфелем, в котором при осмотре нашли Конституцию РФ.

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