Сыр от экс-мэра Москвы под брендом «Медовые лужки» появится в магазинах в апреле
На прилавках российских магазинов в апреле появится сыр, произведенный на ферме бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Товар будет реализовываться под брендом «Медовые лужки». Первыми в продажу поступят бри и моцарелла, а затем пармезан
На прилавках российских магазинов в апреле появится сыр, произведенный на ферме бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Товар будет реализовываться под брендом «Медовые лужки».
Первыми в продажу поступят бри и моцарелла, затем планируется выпустить пармезан, а также масло и сметану.
Производством сыра «от Лужкова» займется компания «Веедерн». Собственником компании является сам экс-мэр (ему принадлежит 100% акций), сообщают «Известия».
Молоко для производства сыров дают коровы симментальской породы из Германии, оборудование было закуплено в Голландии.
Отметим, что под маркой «Медовые лужки» в настоящее время продается гречка, которую Лужков выращивает в Озерском районе Калининградской области с 2014 года.