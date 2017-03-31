Дальнобойщики продолжают бастовать против «Платона». Власти заявили о снижении числа протестующих
В российских регионах продолжается бессрочная акция протеста водителей грузового транспорта против системы взимания с них платы за проезд по федеральным трассам. Акция проходит в регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала, Северного Кавказа
В российских регионах продолжается бессрочная акция протеста водителей грузового транспорта против системы взимания с них платы за проезд по федеральным трассам. Акция проходит в регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала, Северного Кавказа, Санкт-Петербурге. Дальнобойщики намерены бастовать до полной отмены системы «Платон». При этом в Росавтодоре утверждают, что по состоянию на 31 марта число участвующих в акциях регионов сократилось в два раза.
На трассе между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре сейчас участвуют в акции против «Платона» 50 водителей большегрузов из разных регионов – Якутии, Московской области и Сахалина.
В Краснокаменске Забайкальского края около 20 дальнобойщиков провели митинг на территории торгового комплекса «Березка» с требованием отменить систему «Платон» и транспортный налог, пишет газета местная «Слава труду».
В Иркутской области дальнобойщики развернули лагерь против «Платона», а 50 фур выстроились рядом с автозаправочной станцией, сообщает Irk.ru. проезду транспорта они не мешают.
В Карачаево-Черкесии участник протеста потребовали снизить акцизы на топливо, отменить систему «Платон» и транспортный налог, навести порядок с весовым контролем и обеспечить проезд по МКАДу круглосуточно, а не в ночное время, сообщает «Кавказский узел».
Во Владивостоке митинг против системы «Платон» пройдет 1 апреля. С обочин дорог машины дальнобойщикам пришлось убрать, так как чиновники оперативно установили дорожные знаки, запрещающие парковку, сообщает агентство «Дейта».
В Тюмени бастовать продолжают 50 дальнобойщиков, хотя власти грозят им возбуждением административных дел, если они не уберут фуры с обочин дорог. Участники акции протеста провели экстренное совещание, на котором решили не останавливать протест, а, напротив, привлекать к забастовке новых участников через агитационные группы, которые в ближайшие дни будут ездить по стоянкам у грузовых терминалов и вести разъяснительную работу с коллегами, сообщает портал NashGorod.
В свою очередь в Росавтодоре заявили, что число регионов, в которых водители протестуют против системы «Платон», сократилось в два раза. В ведомстве также заявили, что на автомобильные грузоперевозки протест дальнобойщиков не повлиял.
Большинство простаивающих грузовиков, водители которых приняли участие в акции протеста, «находится в неудовлетворительном техническом состоянии», сами водители на месте стоянок отсутствуют, заявили в ведомстве.