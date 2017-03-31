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Общество
31 марта 10:49

В Самаре на форуме «Экстремизму – нет!» студент спел частушки про губернатора и ямы на дорогах

В Самаре в ходе общественного форума «Экстремизму – нет!», на который оперативно собрали студентов после антикоррупционных акций «Он вам не Димон», охранники вывели незрячего участника за частушки про губернатора

В Самаре в ходе общественного форума «Экстремизму – нет!», на который оперативно собрали студентов после антикоррупционных акций «Он вам не Димон», охранники вывели незрячего участника за частушки про губернатора.

Студент юридического факультета Самарского госуниверситета Валерий Ремизов прервал выступление Николая Меркушкина, встав с места и начав исполнять частушки про главу региона. В частушках речь шла о плохом состоянии региональных дорог.

«Коленька, Коленька, какой же ты убогенький. Зачем ты, Коля, нахимичил, мне безлимитку ограничил. Коленька, Коленька, какой же ты убогенький», - цитирует частушку портал «Засекин».

К молодому человеку подошли сотрудники полиции и заставили покинуть зал. Затем к студенту подошла самарский министр социальной политики, с которой они «обменялись контактами».

Валерий Ремизов рассказал, что таким образом решил выразить свое несогласие с политикой властей, а также недовольство плохими дорогами и ограничением социальных льгот.

Студент несколько месяцев назад пытался попасть на прием к губернатору, чтобы рассказать о городских проблемах, но каждый раз отказывали.

Отметим, что с 1 февраля власти Самарской области ограничили число поездок на общественном транспорте по социальной карте до 50 в месяц. Решение властей стало поводом для митингов, участники которого требовали отставки Меркушкина. Сам он заявил, что акции протеста организовывают «агенты Госдепа США» с целью дестабилизации обстановки.

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