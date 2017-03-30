В интернете появилась инструкция, как наказать коммунальщиков за ямы на дорогах
С наступлением весны, когда асфальт на российских дорогах начинает сходить вместе со снегом, водители все чаще попадают в ДТП из-за ям на проезжей части. Причем виновниками такого рода аварий в большинстве случаев назначают самих водителей
С наступлением весны, когда асфальт на российских дорогах начинает сходить вместе со снегом, водители все чаще попадают в ДТП из-за ям на проезжей части. Причем виновниками такого рода аварий в большинстве случаев назначают самих водителей. В помощь автомобилистам, пострадавшим из-за халатности дорожных служб, в интернете появилась подробная инструкция, как привлечь к ответственности должностных лиц за ненадлежащее содержание дорог и добиться материальной компенсации. Инструкция опубликована на портале drive2.ru.
Итак, если вы попали в яму на дороге и повредили свой автомобиль, первым делом выставить знак аварийной остановки и позвонить в ГИБДД. Затем нужно сфотографировать виновника аварии, а именно яму на дороге, и повреждения транспортного средства с привязкой к местности. При возможности нужно записать контакты свидетелей.
Сотрудники ГИБДД должны замерить яму и определить, соответствует ли она ГОСТу (ГОСТ Р 50597-93). Далее составляется схема ДТП, акт о выявленных недостатках в содержание дорог и Определение об отказе в возбуждение дела об административном правонарушение в отношении водителя.
Затем нужно получить информацию о том, какая именно контора обслуживает участок дороги с ямой не по ГОСТу, и написать жалобу в администрацию города и дорожную организацию, а также пригласить их на осмотр места происшествия (чаще всего коммунальщики это приглашение игнорируют).
Следующий этап – независимая экспертиза, с результатом которой можно обращаться или сразу в суд за компенсацией или в организацию-виновницу для досудебного урегулирования спора.
Кроме того, на основании данных о размерах ямы от ГИБДД и результатов независимой экспертизы ГИБДД должно выписать штраф дорожникам и обязать их устранить нарушения, то есть закатать яму.