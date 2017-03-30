Ненадежно как в банке
Позволить своим сотрудникам красть миллионы и отказать клиентке в возврате 15 тысяч, «застрявших» в банкомате – где та хваленая репутация Сбербанка, как самого «надежного и успешного»?
Под громкий храп службы безопасности
О сотрудницах Московского территориального банка Сбербанка сестрах Марьям и Тамилле Дадашевых уже сказано и написано немало – вывести из родного учреждения за несколько дней 40 миллионов рублей и «запалиться», по сути, по собственной глупости, вернее, из-за жгучего стремления к светской жизни и публичному креативу, когда сестрички, схватив краденую наличку, пришли в автосалон покупать «Феррари» за 7 с лишним «лямов» - это ведь не просто надо уметь. Уметь-то там нечего – все абсолютно мошеннические схемы давным давно изобретены и проверены. Другое дело – как массовый исход больших денежных средств с одних счетов на другие никто в банке не заметил до того, как сумма достигла 40 миллионов, а на горизонте возник злополучный «Феррари»?
Марьям и Тамилла работали клиентскими менеджерами в разных отделениях банка – но делом занимались одним. А попутно и делишками. Хотя, какие ж это делишки, когда девчонки 22 и 28 лет играючи слямзили 40 «лямов» и, как говорят сейчас правоохранители, это было только начало, финалом которого могли стать 4 миллиарда. Есть вероятность, что потерю и этих денег управленцы и «безопасники» могли бы заметить лишь после того, как сестренок уже бы и след простыл.
Вообще, сама история проста как белый день. Клиентский менеджер, курируя подопечных юрлиц, которые производят сделки путем электронных платежей, имеет доступ абсолютно ко всей цепочке – но только визуально. То есть, сотрудница банка регистрирует платеж, проводит его дальше по назначению, информирует клиента о списании или поступлении денег.
Но у клерка нет возможности производить какие-то манипуляции с помощью «банк-клиента» того или иного ООО – вся информация по входу в него имеется лишь у ограниченного количества сотрудников самого ООО.
Однако, сестры сумели найти «подход» к клиентским счетам и в течение короткого времени перечислил 40 миллионов разными платежами на сторонние фирмы, оказавшиеся однодневками. Деньги быстренько обналичились – и девчонки на радостях побежали их тратить.
Сбербанк что решето
Понятное дело, теперь следакам необходимо выяснить главную вещь – это у сестер просто резкое помутнение от возможности быстро разбогатеть, не думая о последствиях или они были простыми марионетками в чьих-то руках и их 40-миллионный доход – это капля в море реального воровства в «сбере»? Возможен и такой исход, что подобных марионеток в недрах банка тьма тьмущая и их просто никто не видит до тех пор, пока они не пойдут покупать себе какой-нибудь дворец?
Не зря же служба безопасности Сбербанка уже вовсю интересуется - а как вообще их сотрудницы смогли сотворить такое? Речь не о моральном аспекте – о техническом. Мы ведь, типа, самые что ни на есть надежные… У нас это в принципе невозможно…
А как же бывшая сотрудница химкинского «сбера» Майя Романенко, которая со свои ухажером украла у банка 21 миллион, даже не прибегая ко всем этим электронным штучкам – а тупо слямзив ключи у управляющей и после с помощью дубликата открыв хранилище – самое, казалось бы, неприступное помещение в любом финансовом учреждении.
Но не все клерки «сбера» крадут десятками миллионов – многие «клюют» по чуть-чуть, но целенаправленно, со знанием дела, выбирая под свои цели счета клиентов, которые редко приходят в банк, чтобы снять деньги. В основном докладывают.
А это у нас кто? Пенсионеры, конечно же. Копят на «смерть», копят просто по привычке накопления, копят, боясь дома в «чулке» держать. А когда такой дедуля за восемьдесят приходит положить на книжку еще тысяч десять-двадцать, а на книжке и без того тысяч триста-четыреста – глядя на него прищуренным взглядом, сотрудница банка (не каждая, конечно) так и думает – вот не сегодня – завтра помрет старик, кому деньги достанутся? Да и кто там будет знать, сколько на книжке в точности было? Старики они такие – недоверчивые и скрытные, даже от близких.
В Якутии сотрудник банка обирал счета пожилых клиентов, чьи деньги годами лежали без движения, разбогатев на 800 тысяч, пока служба безопасности не спохватилась.
В Белгородской области сотрудница оформив 83-летнему пенсионеру вклад на 150 тысяч, тут же его самостоятельно закрыла, открыв заново – но уже на 100 тысяч. Легким движением руки – и полста тысяч в кармане. И снова… спокойной ночи, служба безопасности…
Однако, все эти истории, которых множество, меркнут перед полной слепотой руководства «сбера» в случае, произошедшем в Дагестане пару лет назад. Руководитель маленького дополнительного офиса Сбербанка в дагестанском селе Касумкент Зейдуллах Ахадуллаев получил в расчетно-кассовом центре (РКЦ) Национального банка России, расположенного в районном центре по соседству, 180 миллионов рублей наличными и исчезает в неизвестном направлении. Погрузил в багажник собственного автомобиля, причем, 40 миллионов ему выдают пятитысячными купюрами, а еще 140 тысячными! То есть это просто гора денег. И товарищ Ахадуллаев всю эту гору денег под видеокамерами спокойно закидал в свой личный автомобиль и уехал чтобы объявиться в… Эмиратах.
Что интересно, эту, да и, видимо, многий аналогичный «сор», руководство главного банка страны всячески пыталось не вынести из «избы». С одной стороны вроде как такое стремление понятно – любыми правдами и неправдами сохранить остатки репутации.
С другой стороны, в любом банке, и уж тем более в таком, как Сбербанк, есть такая вещь, как «централизация». Это нечто напоминающее «автоматизацию торговли» - когда в одном из сетевых супермаркетов человеку пробивают буханку хлеба и одновременно с пробитым чеком «инфа» уже летит в головной офис, где разные отдели считают прибыль, затраты, закупки и т.д.
Так же и здесь – но еще с большей осмотрительностью. То есть, инфа в головной офис летит не в тот момент, когда кто-то снимает деньги, тем более, такую большую сумму – а еще когда лишь подана на эти деньги заявка, которая, к тому же, должна быть одобрена – прежде, чем деньги человеку выдадут.
И в случае с Ахадуллаевым заявка ушла в головной офис в Ставрополе. Но самый современный в стране банк современный не повсеместно – и в то время, когда происходили эти события, централизация на южном направлении в «сбере» еще только началась. Еще много было непонятного, многое функционировало в тестовом режиме – а вот люди в «сбере» продвинутые – заметил возможность взять – взял.
Другое дело, что Ахадуллаев был на грани увольнения и его местные коллеги об этом знали – даже звонили в Ставрополь тамошнему главному «сбербанковцу» Золотореву… Но получают приказ – Ахадуллаева не трогать и… все – короткие гудки. Трубку бросили.
И главное, что даже никакой банковской комиссии никто не прислал, чтобы узнать истину – более того, когда жалобы сотрудников через голову Золотарева дошли-таки до Грефа, их едва не лишили работы, финал этой истории – выговор рядовому клерку, который непосредственно занимался заявкой на получение 180 миллионов рублей. Интересно, какую премию ему пообещали за выступление в роли «козла отпущения»?
Ну, а что касается непосредственно сестричек Дадашевых, то исходя из ч. 4 ст. 159 УК РФ (Особо крупное мошенничество), им грозит до «десятки» колонии каждой с миллионным штрафом.
И даже если следствием будет подтверждена не так давно ставшая известной информация, по которой сестры выводили из своего банка и обналичивали деньги по просьбе некоего VIP-клиента и даже якобы для него приобретали дорогущую иномарку, соучастие в легализации средств организованной группой, по предварительному сговору и с использованием служебного положения, Дадашевым могут инкриминировать запросто. Там, конечно, не десять лет – но и несколько лет колонии для молодых сотрудниц с перспективой – не фунт изюма.
По непроверенной пока информации именно клиент банка попросил их об услуге обналички крупной суммы без уведомления их руководства и контролирующего органа в лице Росфинмониторинга, который по закону должен знать обо всех операциях свыше шестисот тысяч рублей.
Понятное дело, что такие услуги выполняются не бесплатно – по Москве в среднем 10-15% от общей суммы – и если девушки действовали именно по этой схеме, сделка могла принести им доход в несколько миллионов рублей. Правда, у сестричек нашлись и защитники, утверждающие, что при их работе всегда находятся клиенты, которым нельзя сказать слово «нет» - и эти прихоти приходится выполнять порой с нарушением внутренних инструкций. Но в данном случае, если такой клиент с подобной просьбой действительно был, он явно переборщил - здесь уже не нарушение внутриведомственного регламента, а явное нарушение закона. Да еще следователям нужно будет посмотреть – на какие цели обналичивалось столько денег: попытка скрыть налоги, увести деньги перед перспективой ареста счета, на возможную взятку или откат. И тогда незаконная обналичка для клиента может легко превратиться в целый букет статей из УК РФ.
Отсюда и вопрос – насколько сам клиент готов излить душу следователям и написать явку с повинной, по сути, спасая сестер Дадашевых от обвинения в «организации преступного сообщества» и ставя в ранг «младших соучастников», или для него шанс не сесть в тюрьму, причем, надолго взамен на потерю сорока миллионов выглядит предпочтительней? Плюнет на деньги и скажет – знать ничего не знал. Договора на оказание «особой услуги» клиент и сестры Дадашевы, надо понимать, между собой не подписывали…
Легко плюнет на эти деньги и Сбербанк. Пресловутый и несколько надутый имидж надежного банка для «сбера» может оказаться важней потери «каких-то» 40 «лямов». Иначе чем объяснить информацию, озвученную банком уже после скандала с кражей денег и так и не купленным «Феррари» - по заявлению банкиров никакого хищения не было, а одна из сестер, «впервые» услышав о покупке дорогой иномарки из газет, пригрозила тем судами. А теперь вот, оказывается, якобы была афера клиента, в которой сотрудницы банка играли немаловажную роль… И теперь руководству «сбера» надо убеждать общественность в том, что даже если в «семье не без урода», никто и ни за что своих денег не потеряет. Хотя… чем черт не шутит – может, у них дар убеждения…
Убеждает же «Сбербанк» то ли общественность, то ли сам себя в том, что агентство FlashNordе, сообщившее о краже со «сберовских» карт клиентов более 2 миллиардов рублей интернет-мошенниками, просто врет. Да еще грозится засудить «клеветников», парируя тем, что кражи были – но все жертвы мошенников пользовались смартфонами на базе Android, которые были заражены трояном, похищающим средства с привязанных к телефонным номерам карт «Сбербанка». При этом клиент не может увидеть списание средств, поскольку программа блокирует входящие SMS-сообщения от банка. Может и так - но карты-то Сбербанка и хотя бы какие-то предупреждения своим клиентам «сбер» мог бы и выпустить. Понятно, что вины своей банк не видит и деньги возвращать однозначно никому не будет, то есть, потерь банка здесь нет – но из пресловутого стремления к сохранению имиджа «надежного», ради чего он теперь, к примеру, готов объявить сестер Дадашевых жертвами оговора, можно б было клиентов и подстраховать. Хотя бы информационно.
Но ладно, оставим этих, то ли выдуманных расхитительниц чужого добра, то ли спасенных работодателем ради престижа заведения. Других настоящих выявленных воров в недрах «сбера» (а сколько не выявленных?) – сотни. Причины для совершения преступления у всех разные – но невольный «стимулятор», возможно, один и тот же: если рядовые сотрудники видят, как разворовывается банк «сверху», наверняка думают – а мы чем хуже?
Наверное, все-таки чем-то хуже – раз рядовых воришек время от времени выявляют и даже сажают, как клерка Сбербанка в Марий Эл Наталю Ковалевич, укравшую 3,7 миллиона рублей и севшую на 3 года, а до тех, кто уводит, зачастую вполне «легально» миллиарды из банка, у фемиды руки не доходят. Коротковаты руки. Ровно на столько – насколько им быть позволено. Кем? Фемида во всех ее направлениях – вещь государственная. Сбербнак – учреждение тоже государственное. Государство – не облако в небе, которое нельзя потрогать. Государством управляют люди. Делайте выводы.
«Сим-сим» откройся…
Вот интересно – насколько наплевательски «сбер» относится порой к краже у себя миллионов и миллиардов, настолько болезненно жаден он в возврате сравнительно небольших, а иногда и вовсе копеечных сумм своим клиентам за оплаченные, но не оказанные услуги. На первом месте здесь «хитрец» банкомат.
Историю москвички Надежды Горбушиной тоже уже многие слышали – так что вкратце: женщина пыталась оплатить счет за электроэнергию в терминале одного из отделений кредитной организации. Она внесла 15 тыс. руб. (плановый платеж и задолженность), но затем засомневалась и отменила операцию. Однако своих денег назад женщина не получила так же, как и квитанции. Москвичка написала в банке заявление на возврат средств – но ей показали «кукиш», мотивируя его тем, что никакого сбоя в машине не было, хотя по признанию сотрудников банка, платеж не прошел.
То есть, выходит так – операция не состоялась, деньги не прошли – чего, кажется, проще – вот она не оплаченная платежка, дайте мои деньги назад. Фиг вам – нет денег. Да и вообще, это не наше дело – обращайтесь в полицию!
И ведь, как ни грустно, не закону человеческому, не по статусу большого банка с «репутацией» - чисто формально банк прав, поскольку в государстве, которое его и создало, по своей сути нет закона, который бы обязывал ту или иную финансовую структуру разбираться с каждым из подобных случаев от и до. Как говорится, до полного выяснения. Формально банк может от человека отмахнуться, не нарушив никаких регламентов.
И это на фоне активной пропаганды платежей через терминалы, в которой «сбер» был впереди планеты всей – клиентам твердили не один месяц: у нас грядет сокращение, вместо пяти окошек будут работать два, наличка вскоре не будет приниматься и все в таком духе – а приветливые юркие менеджеры зала тут же подводили испуганных старушек к терминалам и обучали их премудростям работы с этими «монстрами». Как говорится, всегда к вашим услугам. Выходит, не всегда.
Так что, можно ожидать, что по мере роста числа платежей через терминалы и банкоматы, количество жалоб на сбои будет увеличиваться. Их и сейчас немало.
Вот грустная и наглядная история Екатерины, жительницы Екатеринбурга: «Я пополняла ср-ва на карте через банкомат, расположенный в доп.офисе торгового центра "Гринвич" г.Екатеринбург. Деньги банкомат взял, долго их считал, после чего завершил операцию, не зачислив ничего на карту и выдав сообщение, что не смог посчитать деньги. Обратилась к сотруднице этого доп.офиса - она сказала, что "этот" банкомат постоянно так деньги "глотает" - идите в любой другой офис - пишите заявление - к вечеру вам средства могут зачислить. Сама она отказалась брать у меня заявление о возврате "пропавшей в банкомате" сумме, сказав, что она такие заявления не берет - только кредиты выдает.
Дело было полседьмого вечера, но все-таки я успела в ближайший "другой"офис Сбербанка - написала заявление. Сотрудник банка его зарегистрировал и заверил меня, что деньги мне зачислят, сразу же как только проинкассируют банкомат - в течении трех-пяти дней. Этим же вечером пришла смс-ка из Сбербанка, подтверждающая, что мое заявление зарегистрировано. - на этом ВСЕ закончилось, "концы" моего заявления пропали.
Прошло три дня - деньги не зачислили. Я позвонила на линию 88005555550, указанную в смс-ке для справки, узнать где деньги - операционист на мой вопрос ответила, что мое обращение еще НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО(! )в системе - ЖДИТЕ, когда вам придет следующая смс . Как оно могло быть не зарегистрировано, если подтверждение о регистрации мне прислали? Но прошло еще пять дней - и ДЕНЬГИ снова не зачислили! Снова звоню на линию 88005555550 - отвечают - ваше обращение "находится в работе" ждите ответа в течении 30 дней!!!! Где в работе? Кто с ним работает? Когда закончат с ним работать? - ответ был один - "у меня нет такой информации нет".
Сбербанк, скажите мне - зачем Вы даете телефон для справки, если никакой конкретной информации узнать из вашей "справки" невозможно? В итоге имеем следующие: деньги банкомат у меня съел. Сбербанк незаконно задерживает возврат мне изъятой посредством его банкомата суммы. Когда вернет деньги - Сбербанк не отвечает. Сотрудники Сбербанка осознанно обманывают со сроками возврата денег. Т.е. Сбербанк - это "черная дыра" по отнятию денег у населения, любыми средствами?».
Алексей, житель Премского края, подтверждает слова своей коллеги по несчастью: «Являясь клиентом Сбербанка 23.11.2010 г. вносил деньги на дебетовый пластик (сумма 27 000 р.). Банкомат приняв купюры просто "съел" их, выдав информацию об ошибке и не выдав никакой квитанции о совершенной операции. Деньги на счет не поступили. Сразу же было написано заявление "о спорной операции по карте", которое было подписано сотрудником банка. На вопрос когда МНЕ ВЕРНУТ МОИ деньги, сотрудница ответила: «В течение 3-х недель».
Почему ситуация является спорной никто так и не смог объяснить. Так же как о сроках рассмотрения "спорной ситуации". Позже я позвонил по телефону горячей линии, где мне сотрудник сказал, что проверять могут до 1 месяца. Вечером этого же дня была оставлена электронная заявка на сайте Сбербанка. С момента подачи обоих заявлений со мной никто не связывался. Причем остается непонятным, было ли зарегистрировано мое письменное заявление сотрудницей, или же просто пошло в мусорку? Так же остается непонятным как теперь доказывать то, что со мной случилось, если нет даже квитанции?».
И таких историй, когда Сбербанк решает ту или иную «спорную» ситуацию не в пользу клиента или в его пользу, но со скрипом и спустя долгие месяцы «хождения по мукам» - масса. А ведь отсутствием должного контроля за технологиями на законодательном уровне, в том числе смогут пользоваться «мошенники-банкоматы», не чистые на руку сотрудника банка – но и сторонние аферисты. Если клиент не защищен от самого банка, который зачастую сам от себя не защищен - вряд ли ему интересно биться за простых людей, когда тех обманывают мошенники. Если только в качестве конкуренции с последними – мошенники «опускают» людей на деньги, на которые людей могли «опустить» мы сами. Как говорится, вор у вора шапку украл. А у клиентов лбы трещат и карманы (карты, счета, сберкнижки) пустеют при любом раскладе…