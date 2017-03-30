Сенаторы предложили вернуть в российские школы трудовое воспитание
На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, который вводит в российскую образовательную систему понятие «трудовое воспитание». Соответствующие поправки предлагается внести в федеральный закон «Об образовании»
На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, который вводит в российскую образовательную систему понятие «трудовое воспитание». Соответствующие поправки предлагается внести в федеральный закон «Об образовании».
Документ разработан сенаторами Виктором Крессом и Александром Волковым. Авторы законопроекта предлагают понимать под «трудовым воспитанием» процесс организации и стимулирования трудовой деятельности обучающихся, который направлен на приобретение обучающимися навыков и формирование компетенции, добросовестного отношения к работе, развитие творческих способностей, инициативы, стремления к достижению более высоких результатов.
«Трудолюбие и способность к труду важно воспитывать с самого раннего детства», - заявили сенаторы.
Г-да Кресс и Волков отметили, что в настоящее время отсутствие самого понятия трудового воспитания в российском законодательстве мешает внедрять его в образовательный процесс в школах.
Сенаторы добавили, что сейчас отсутствие понятия «трудовое воспитание» приводит к тому, что прокуратура штрафует руководство школ за использование детского труда.