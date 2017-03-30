Хэштэг в помощь
Участие в флешмобе #меняневзяли может по разному влиять на реальную карьеру
Неделю назад в Facebook стали появляться и быстро набрали популярность записи под хештегом #меняневзяли. Пользователи сети рассказывали свои истории о том, как им отказали в приеме на работу. Однако рассказчики вряд ли задумывались, как интернетовский междусобойчик может повлиять на их реальную жизнь.
Как следует из опроса сервиса Superjob, каждый восьмой рекрутер (12% опрошенных), прочитав подобную историю неудачи кандидата, скорее всего, не возьмет его на работу. Выходит, пост в интернете, пусть даже написанный в ироничном ключе, может подпортить карьеру?
Все не так однозначно. Истории #меняневзяли, написанные успешными людьми, в какой-то степени даже мотивируют сегодняшних соискателей. Так, Борис Акунин написал о том, как 20 лет назад в издательстве «Эксмо» не стали печатать его роман «Азазель», впоследствии ставший бестселлером. Тележурналисту Василию Уткину не взяли на роль ведущего шоу «Top Gear». Руководителю сервиса Aviasales отказали в ФСБ. Эти истории неудач говорят о том, что все происшедшее к лучшему, и настоящий талант при определенном упорстве в конечном счете окажется «на коне».
Однако тем, кто еще не достиг успеха, не стоит делиться своим неудачным опытом с большой аудиторией. Так считает руководитель исследовательского центра Superjob.ru Наталья Голованова. Как правило, каждый второй работодатель набирает персонал, внимательно изучая странички кандидатов в социальных сетях. Особенно это касается таких вакансий, как специалисты по продажам, пиару или руководящих позиций. Поэтому тем, кто сегодня находится в активном поиске работы или собирается это делать, доступ к историям с пометкой #меняневзяли лучше ограничить, советует Наталья Голованова.
Но существует и такие специалисты по набору персонала, которым импонируют авторы-неудачники. Генеральный директор кадрового агентства Penny Lane Personnel Татьяна Долякова говорит, что таких около 5%. Специалист считает, что нет ничего страшного, если человек может рассказать интересно и с юмором о далеко не самой приятной ситуации в своей жизни. Главное – чтобы истории соответствовали российскому законодательству (не призывали к митингам, например) и не имели специфических трудовых отклонений.
Сегодня участниками флешмоба #меняневзяли стали 140 тысяч человек. Почти сразу они перешагнули заявленную тему, и вот интернет уже наполнился историями о том, как «не взяли» замуж, в армию, пить пиво, ОМОНовцы… Есть даже история от имени банковского кредита – «грустно, но не взяли».
Некоторые компании воспользовались этой «волной» для ситуативного маркетинга. Генеральный директор агентства «Интернет-агитация» Андрей Цепелев рассказал, что включаясь в подобные акции, бизнес может получить огромную аудиторию – за счет репостов и хештегов. Например, хештег #меняневзяли активно использовали «Тинькофф», KFC, Ozon, Visa. Оплачиваемую стажировку предложила участникам флешмоба компания Tele2.
А что же безработная девушка, ради которой и затевался проект? Дело в том, что первый пост #меняневзяли написал работник рекламной группы Great из Санкт-Петербурга Артем Кудрявцев, чтобы поддержать свою подругу. За неделю девушка получила 17 предложений о работе, а сам автор хештега – больше 500 новых подписчиков. Компания, где работает Артем, сотни раз была упомянута в СМИ, в том числе федеральных, нежданно-негаданно получив бесплатную рекламу.
Кроме того, мониторинговое агентство Brand Analytics получило спонтанный инструмент для исследования рынка труда. Анализ записей с хештегом #меняневзяли показал, что самые востребованные и самые неприступные работодатели в России - «Яндекс», Госдума и МИД.