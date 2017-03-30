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30 марта 00:09

Интернет-пользователи возмутились детским «танцем с поклонами» памятнику «вежливым людям»

В социальных сетях разгорается скандал вокруг видеозаписи с праздничного мероприятия в Севастополе по случаю третьей годовщины присоединения Крыма к России. На видео маленькие дети в одинаковой одежде исполняют танец с элементами поклонения

В социальных сетях разгорается скандал вокруг видеозаписи с праздничного мероприятия в Севастополе по случаю третьей годовщины присоединения Крыма к России. На видео маленькие дети в одинаковой одежде исполняют танец с элементами поклонения памятнику «вежливым людям».

Дети в белых куртках и синих шапках под музыку выходят на площадку перед памятником российскому военнослужащему, многократно кланяются ему и говорят: «Спасибо!»

«Вежливыми людьми» или «зелеными человечками» прозвали военных с оружием, но без отличительных знаков, которые появились в Крыму в марте 2014 года перед присоединением полуострова к Российской Федерации.

Памятник «вежливым людям» установлен около здания парламента республики Крым в 2016 году.

Видеозапись с кланяющимися памятнику детьми получил широкое распространение на фоне обсуждений масштабной антикоррупционной акции в Москве и других городах России. Главной особенностью акции стало участие в нем большого числа школьников. При этом некоторые российские политики назвали несовершеннолетних участников акции «дурачками», которых использовали в своих интересах лидеры оппозиции.

Интернет-пользователи под видеозаписью из Севастополя с сарказмом отмечают, что именно так, по мнению властей, должна выглядеть «правильная» молодежь.

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