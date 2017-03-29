Президент отправил в отставку главу Госавтоинспекции Виктора Нилова
Глава государства в среду, 29 марта, подписал указ об освобождении от занимаемой должности руководителя ГИБДД России генерал-лейтенанта Виктора Нилова. О новом месте работы Нилова не сообщается
Президент России Владимир Путин произвел ряд кадровых перестановок в руководстве МВД России и Министерстве юстиции.
Глава государства в среду, 29 марта, подписал указ об освобождении от занимаемой должности руководителя ГИБДД России генерал-лейтенанта Виктора Нилова. О новом месте работы Нилова не сообщается.
Виктор Нилов руководил Госавтоинспекцией с июня 2011 года. На эту должность его назначил Дмитрий Медведев в период своего президентства.
Кроме того, Владимир Путин подписал указ об отставке представителя России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге, замминистра юстиции Георгия Матюшкина.
От занимаемых должностей освобождены глава управления Следственного комитета по Чукотке, замначальника управления СК по Кемеровской области, заместитель главного судебного пристава России и начальник управления Фельдъегерской службы РФ.