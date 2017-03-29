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29 марта 15:29

Президент отправил в отставку главу Госавтоинспекции Виктора Нилова

Глава государства в среду, 29 марта, подписал указ об освобождении от занимаемой должности руководителя ГИБДД России генерал-лейтенанта Виктора Нилова. О новом месте работы Нилова не сообщается

Фото: foto.rg.ru

Президент России Владимир Путин произвел ряд кадровых перестановок в руководстве МВД России и Министерстве юстиции.

Глава государства в среду, 29 марта, подписал указ об освобождении от занимаемой должности руководителя ГИБДД России генерал-лейтенанта Виктора Нилова. О новом месте работы Нилова не сообщается.

Виктор Нилов руководил Госавтоинспекцией с июня 2011 года. На эту должность его назначил Дмитрий Медведев в период своего президентства.

Кроме того, Владимир Путин подписал указ об отставке представителя России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге, замминистра юстиции Георгия Матюшкина.

От занимаемых должностей освобождены глава управления Следственного комитета по Чукотке, замначальника управления СК по Кемеровской области, заместитель главного судебного пристава России и начальник управления Фельдъегерской службы РФ.

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