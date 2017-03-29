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29 марта 11:50

Правозащитники предложили опубликовать списки всех помощников депутатов и сенаторов

В письме на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина и главы Совета Федерации Валентины Матвиенко содержится предложение публиковать полные списки помощников депутатов и сенаторов на официальных сайтах обеих палат Федерального Собрания

Общественное движение «Голос» предложило руководителям Госдумы и Совета Федерации опубликовать в открытом доступе информацию о помощниках депутатов и сенаторов. Общественники отметили, что число помощников парламентариев может доходить до нескольких тысяч, однако информации о них никакой нет.

В письме на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина и главы Совета Федерации Валентины Матвиенко содержится предложение публиковать полные списки помощников депутатов и сенаторов на официальных сайтах обеих палат Федерального Собрания.

В «Голосе» считают, что такая мера позволит Федеральному Собранию стать более «прозрачным» и снизит «коррупциогенные предпосылки».

Правозащитники отметили, что во многих случаях депутаты и сенаторы устраивают на должность помощников своих родственников или друзей. Кроме того, наличий списков помешает мошенникам представляться помощниками депутатов и сенаторов.

Так, например, громкий случай произошел в Омском городском совете, депутаты которого устраивали на должность помощников своих жен. Помощницы получали зарплату в размере 39 тысяч рублей, но по факту свои обязанности не исполняли.

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