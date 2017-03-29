Мэр Москвы утвердил скандальные Правила землепользования и застройки
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 28 марта, подписал распоряжение о вступлении в силу Правил землепользования и застройки. По уже сложившейся в российской столице традиции мэру принять скандальный документ не помешали многочисленные протесты
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 28 марта, подписал распоряжение о вступлении в силу Правил землепользования и застройки (ПЗЗ). По уже сложившейся в российской столице традиции мэру принять скандальный документ не помешали многочисленные протесты граждан, экспертов и муниципальных депутатов.
Правила землепользования и застройки являются одним из важнейших градостроительных документов в городе. До появления данного документа решения по застройке принимала градостроительно-земельная комиссии, которую часто обвиняли в закрытости и непрозрачности.
ПЗЗ должны были разрешить данную проблему, однако московские власти приняли документ в такой редакции, которая, по мнению муниципальных депутатов, приведет к еще большей коррупции и дальнейшему уничтожению природы города.
Противники ПЗЗ говорят о том, что этот документ противоречит Градостроительному и Земельному кодексам РФ, Градостроительному кодексу города Москвы, Закону «О Генеральном плане города Москвы».
Так, например, вместо предусмотренных федеральным законом территориальных зон, ПЗЗ Москвы вводит «территориальные зоны сохраняемого использования» и «территориальные зоны, для которых градостроительный регламент не устанавливается». Федеральное законодательство предполагает, что градостроительный регламент устанавливается для всех территориальных зон.
В Правила оказались включены строительные проекты разной степени готовности, против которых активно протестовали и протестуют местные жители.
Кроме того, проект ПЗЗ направлен на то, чтобы максимально отстранить жителей от участия в принятии градостроительных решений. Фактически власти могут принимать решения о застройке тех или иных участков без согласования с органами местного самоуправления и без проведения публичных слушаний.
Помимо этого москвичи жалуются, что введение ПЗЗ проходило с нарушением закона. На публичное обсуждение документа власти выделили всего один день, но при этом чиновники сделали все, чтобы отстранить горожан от участия в слушаниях. Помещения под слушания были отведены в самых неудобных в транспортном отношении местах, а те, кто все же смог добраться, затем обнаруживали, что по ползала уже занято платной «массовкой».
Противники действующей редакции Правила землепользования и застройки написали петицию на имя президента Владимира Путина и генпрокурора Юрия Чайки с требованием «предотвратить утверждение данного проекта». Петицию подписали десятки общественных организаций, инициативных групп и муниципальных депутатов.