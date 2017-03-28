Страховщики предложили повысить стоимость ОСАГО в ряде регионов
Российский союз автостраховщиков (РСА) заявил о необходимости повысить стоимость полисов обязательного автострахования (ОСАГО) в 10 регионах России. В этот список попали Волгоград, Иваново, Ростов-на-Дону, Краснодар, Уфа, Мурманск, Челябинск, Казань
Российский союз автостраховщиков (РСА) заявил о необходимости повысить стоимость полисов обязательного автострахования (ОСАГО) в 10 регионах России.
Исполнительный директор организации Евгений Уфимцев заявил, что речь идет о Волгограде, Иваново, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Уфе, Мурманске, Челябинске, Казани.
Наибольший коэффициент стоимости полиса ОСАГО, по мнению страховщиков, должен быть установлен в Волгограде. РСА предлагает поднять коэффициент от 4,41 до 6,5 раза. В настоящее время в Волгограде действует коэффициент на уровне 1,3.
В случае максимального повышения стоимость страховки в Волгограде вырастет с 5353 до 34 797 рублей, сообщает ТАСС.
Свое предложение страховщики аргументировали убыточностью «автогражданки» в ряде регионов.
В ряде городов, например, Москве и Горно-Алтайске, РСА предлагает, напротив, снизить стоимость полисов ОСАГО.