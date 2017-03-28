Жульёобразное уважение
Грех обижаться на Пескова. У него функция служебная — как у междометия или предлога. Он своим механическим языком доносит до нас позицию собственного начальства. Но есть в работе Пескова и некоторый элемент творчества. Потому что в реальности позиция его начальства по протестам в Москве, Питере и десятках других городов формулируется просто: плевать мы хотели на вас и ваше недовольство. Но пресс-секретарь не может сказать, что им плевать, и вырабатывается сложносочиненная формула, типа, мы с уважением относимся к тем, кто выражает согласованно, и без уважения относимся к тем, кто не согласовал.
Вот там, высоко-высоко всякое ворье и шантрапа уже просто друг у друга на головах сидят, от всяких шаромыжников не протолкнуться, как в вагоне метро в час-пик, а мы свое недовольство ими должны согласовывать. С кем? С ними самими и согласовывать! А для чего? Чтобы они проявили уважение к нам. То есть это все затевается ради того, чтобы эти жульёобразные люди нас зауважали, что ли? У них есть право самих себя объявить родиной. И если я их терпеть не могу, то тут же превращаюсь во врага народа. Не любишь Путина, Медведева, Думу и Совет Федерации – значит, не любишь Россию! Они сами себе присвоили право разрешать мне говорить или не разрешать, иметь право гулять по улицам собственного города в собственный выходной или не гулять. А потом, эти люди, давно перепутавшие государственный карман с личным кошельком, запрещающие всякое проявление несогласия с ними, милостиво говорят: ну, вот если бы вы вышли на согласованную акцию, мы бы с уважением вас послушали. Послушали, чтобы потом все равно сказать: да плевать мы хотели на ваше недовольство и на все ваши мысли.
В конце концов, были же у нас акции формально согласованные – и что, много уважения было проявлено в разные годы к их участникам? Точно так же, как и накануне, людей хватали без разбора и кидали в автозаки. Точно также суды выносили постановления даже не под копирку, а отксеренные промышленным ксероксом, чтобы было максимально быстро и максимально много. Никакие требования не удовлетворялись, никакие лозунги не рассматривались. Организаторов называли провокаторами, участников называли купленными или продажными, а также бездельниками и зажравшейся богемой. Но сейчас весь спор сводится к тому, что акция была неразрешенной. Да у нас вообще не должно быть никаких разрешений. Мы ставим в известность, что намерены провести там-то и там-то то-то и то-то, а они должны предоставить, в случае чего, разумную альтернативу. Но получается так, что альтернативы нет вовсе, либо альтернатива выглядит как издевательство. И потом те же, кто надо тобою издеваются, говорят тебе, что ты не заслужил своим поведением их уважения.
Источник - Эхо Москвы