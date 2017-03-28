Работодателей обяжут компенсировать работникам ненормированный график отпуском
Госдума рассмотрит законопроект о ненормированном рабочем дне. Документ регулирует правила применения ненормированного рабочего графика с целью защитить интересы граждан
Госдума рассмотрит законопроект о ненормированном рабочем дне. Документ регулирует правила применения ненормированного рабочего графика с целью защитить интересы граждан. В частности, переработку предлагается компенсировать дополнительным отпуском на срок от 3 до 15 дней.
Документ о ненормированном рабочем дне подготовили депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Андрей Свинцов.
Документ обязывает работодателя закрепить в коллективном договоре возможное применение ненормированного рабочего графика. При этом время, отработанное сотрудником за пределами рабочего дня или смены, не должно превышать 120 часов в год. По достижении предельного числа часов работа должна считаться сверхурочной с соответствующей компенсацией.
Из ненормированного рабочего графика должны быть исключены граждане моложе 18 лет, беременные женщины и сотрудники, у которых имеются проблемы со здоровьем.
Депутаты ЛОДПР отметили, что данный законопроект защитит права работающих граждан и установит адекватную компенсацию за переработки.