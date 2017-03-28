Коллекторы пожаловались на низкую собираемость долгов из-за нового закона
Сотрудники коллекторских агентств пожаловались на снижение объема взысканий с должников после вступления в силу закона, регулирующего деятельность «выбивателей долгов»
Сотрудники коллекторских агентств пожаловались на снижение объема взысканий с должников после вступления в силу закона, регулирующего деятельность «выбивателей долгов». Напомним, что данный закон был принят в интересах граждан и значительно ограничивает контакты коллекторов и должников.
В беседе с газетой «Ведомости» руководитель Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борис Воронин отметил, что за первый квартал 2017 года в среднем сборы просроченных долгов упали на 15–20%.
По мнению Воронина, ограничение числа контрактов с должниками значительно осложняет работу коллекторов по взысканию просроченных задолженностей. Теперь должники считают незаконным каждый звонок коллекторов и грозят обратиться в полицию.
Закон о коллекторской деятельности запрещает взыскателям звонить должникам чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. При этом должники имеют право вообще отказаться от общения с коллектором. Также коллектор не может причинять должнику вред, угрожать и применять физическую силу, оказывать психологическое давление, повреждать имущество должника.