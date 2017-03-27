Кремль не рекомендовал Госдуме принимать законопроект о платном въезде в город
Правовое управление Кремля не рекомендовало депутатам Госдумы принимать законопроект в нынешней редакции. Напомним, что документ уже был принят в первом чтении в декабре 2016 года
Администрация президента дала отрицательное заключение на резонансный законопроект, который разрешает региональным властям вводить плату за въезд в город. Правовое управление Кремля не рекомендовало депутатам Госдумы принимать законопроект в нынешней редакции. Напомним, что документ уже был принят в первом чтении в декабре 2016 года.
В государственно-правовом управлении (ГПУ) администрации президента заявили, что данный законопроект требует доработки в целях устранения всех отмеченных недостатков, сообщает ТАСС.
Юристы Кремля усмотрели в законопроекте о платном въезде в город «коррупциогенный потенциал». В заключении ГПУ говорится о том, что установленные требования, при которых вводится временное ограничение посредством взимания платы, «являются весьма общими и предоставляют органам государственной власти субъектов РФ право посредством взимания платы устанавливать ограничение движения по своему усмотрению».
Документ, который разрешает городским и муниципальным властям использовать разные ограничения для борьбы с пробками, включая платный въезд в отдельные районы, был подготовлен Министерством транспорта. Ко второму чтению в документ были внесены поправки, согласно которым платный въезд власти могут вводить только в исторические «святые» места.