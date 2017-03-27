Меню
Общество
Любимые «игрушки» Михаила Гуцериева
Авторская колонка
27 марта 14:50
Кучер Станислав

Российский журналист, публицист, общественный деятель, член Президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека

Все авторы

Кого сажать?

По данным портала мониторинга «ОВД-инфо», в ходе вчерашнего марша против коррупции в Москве было задержано более 1 тыс. человек, государственное информагентство ТАСС приводит цифру почти вдвое меньше. Станислав Кучер считает, что руководство страны оказалось перед серьезным выбором, результат которого определит внутриполитический тренд на ближайшие годы.

Рамок металлоискателей, как в случае с санкционированными шествиями типа марша Немцова, не было. Сколько точно людей пришло в центр столицы, не знает никто. Организаторы акции называют цифры в 40-50 тыс., полицейские говорят максимум о 10 тыс. Любой автомобилист, кто вчера между 14 и 15 часами проехал по Тверской улице от Манежной до Белорусской площадей, мог своими глазами убедиться: сотрудников полиции, ОМОНа и Росгвардии было не меньше тысячи.

Минимальная цифра задержанных – 500 человек. Таким образом, смело можно утверждать одно: по масштабу задержаний и принятых мер безопасности антикоррупционный марш стал крупнейшей протестной акцией после майской демонстрации 2012 года, результатом которой стало печально знаменитое «болотное дело».

Эта параллель, обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией, а также тот факт, что акцию проигнорировали все ведущие метровые телеканалы страны, приводят меня к выводу: решение о том, как отреагировать на это событие, в Кремле еще не принято. Точнее, я очень надеюсь, что не принято.

Соблазн устроить новое «болотное дело» велик, как никогда, и вот почему. По возрастному составу вчерашняя акция качественно отличается от мероприятий типа марша Немцова, средний возраст участников которых – 40+. В Москве впервые почти за пять лет на улицы вышли совсем молодые ребята. По оценкам наблюдателей, большинство пришедших на Тверскую улицу и Пушкинскую площадь – люди моложе 30, как минимум четверть – молодежь от 18 до 22-х, то есть те, кто не имел возможности участвовать в легендарных «белоленточных» протестах. Для очень многих молодых и активных марш Навального стал первой протестной акцией в жизни. Эти люди не смотрят телевизор, живут в интернете и показали, что готовы проявлять свою гражданскую активность на улице. Что с ними делать? Вот, думаю, главный вопрос, которым озадачены теперь кремлевские тактики и стратеги. Проучить «непоротую молодежь» так, чтобы впредь неповадно было? Уверен, есть политтехнологи, которые настаивают сейчас именно на таком, жестком варианте – с новыми уголовными делами, показательными процессами и окончательным закручиванием гаек. Это, на первый взгляд, самое логичное и правильное решение для тех, кто опасается даже самой «легкой» версии российского Майдана.

Проблема в том, что тактически оно может сработать, стратегически – нет. Если пример «узников Болотной» не испугал тех, кто был подростком в 2012-м, нет никаких гарантий, что через пять лет на улицы не выйдут те, кто сегодня только заканчивает школу. При том, что к 20-м годам нового тысячелетия влияние федерального ТВ на молодежь только ослабнет, а воздействие интернета неизбежно усилится. Конечно, при желании можно закрутить гайки так, как еще не закручивали никогда – но, подозреваю, перспективу превращения России в подобие Северной Кореи всерьез не рассматривает в политическом истеблишменте никто, за исключением хоругвеносцев и «последних солдат» империи типа Проханова.

К тому же, в отличие от событий мая 2012-го, все, кто протестовал на улицах вчера, — и сейчас я уже не только о Москве, — вышли под лозунгом борьбы с коррупцией. Да, все понимают, что это только формальный предлог, и на самом деле народ хочет куда более серьезных перемен, однако именно этот лозунг дает власти прекрасный шанс не делать стратегической ошибки, не плодить новых «оводов» и отнестись к акции Навального как к полезному «выпуску пара». Запрос общества на борьбу с коррупцией очевиден, игнорировать его невозможно, а потому самым умным ответом – на мой взгляд – была бы очередная демонстративная антикоррупционная кампания со стороны самой власти.

Итак, если коротко, повторю, у Кремля есть выбор, и формулируется он просто: кого сажать?

Источник - «Ъ FM»

Сейчас на главной
Горячие новости
Кремль не рекомендовал Госдуме принимать законопроект о платном въезде в город
Правовое управление Кремля не рекомендовало депутатам Госдумы принимать законопроект в нынешней редакции. Напомним, что документ уже был принят в первом чтении в декабре 2016 года
Экономика
Место для парковки – за домом у бровки
Программа «Моя улица» — городской проект по модернизации улиц столицы, стартовавший в Москве весной 2015 года, рекламировалась широко и громко. В 2016 году в программу вошли 52 улицы, расположенных в центре столицы. Еще в начале июля 2016 года мэр Москвы заявлял, что после окончания работ количество парковочных мест «практически не изменится»
Горячие новости
«Это очень скучный контент»
Телеканал «Россия 24» объяснил отсутствие в своем эфире сюжетов про митинги «Он вам не Димон» тем, что зрителям это неинтересно. В своем сообщении телеканал назвал антикоррупционные митинги, завершившиеся массовыми задержаниями, «шлаком»
Горячие новости
Дальнобойщики сменили борцов с коррупцией
В понедельник, 27 марта, акции против «Платона» стартовали в Петербурге, Оренбургской области, Астраханской области, Амурской области, Удмуртии, Забайкальском крае и других регионах страны. Водители намерены бастовать до полной отмены системы «Платон»
Горячие новости
Российским туристам не хватит мест на курортах Греции и Кипра
Туроператоры отмечают, что в текущем году продажа туров в Грецию и на Кипр бьет все рекорды. По данным греческого туроператора «Музенидис Трэвел», продажи путевок в Грецию выросли в этом году сразу на 400%
кредиты
Добро пожаловать в … рабство
Национальное бюро кредитных историй сообщает, что в январе-феврале 2017 года в стране выдано на 10% больше кредитных карточек, чем за этот же период 2016-го. Были проанализированы данные 4 тысяч кредитных организаций. Особенный рост по выдаче «карточных» кредитов показывает Бурятия ...
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
«Он вам не Димон» собрал 60 тысяч человек
Акции протеста состоялись во многих городах страны: Владивостоке, Хабаровске, Иркутске, Новосибирске, Петрозаводске, Махачкале, Краснодаре и т.д. И в Москве и в регионах не обошлось без задержаний. В столице полицейские задержали 850 человек
Горячие новости
Митинги «Он вам не Димон» прошли с массовыми задержаниями
В Москве число задержанных участников несанкционированной антикоррупционной акции «Он вам не Димон» выросло до 650 человек. По свидетельствам очевидцев, участников акции полицейские «хватают и уносят как сумки»
Горячие новости
Полицейские пришли в офис ФБК с обыском
Во время массовых митингов против коррупции во власти правоохранительные органы пришли с обыском в офис Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Напомним, что именно Навальный стал организатором акций «Он вам не Димон»
Горячие новости
В Москве на акции «Он вам не Димон» задержали более 130 человек
В Москве, как и в других городах России, проходит шествие против коррупции в органах власти «Он вам не Димон». Напомним, что в столице акция не была согласована, однако на Тверскую улицу вышли тысячи людей
Горячие новости
На митинги «Он вам не Димон» по всей стране вышли тысячи человек
В российских городах в воскресенье, 26 марта, проходят антикоррупционные митинги «Он вам не Димон». Митинги прошли во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Чите, Иркутске, Хабаровске
Горячие новости
Ротенбергу предложили «уплыть на своем пароходе из страны»
В городе Асбесте в субботу, 25 марта, состоялся митинг против строительства завода по переработке сурьмяных концентратов. Завод является частью инвестиционного проекта Национальной сурьмяной компании
Горячие новости
Обманутые клиенты Татфондбанка ищут правды в суде
Вкладчики татарстанских Татфондбанка и Интехбанка, прекративших свою деятельность, после нескольких безрезультатных акций протеста подали иски в Арбитражный суд Татарстана против Агентства страхования вкладов (АСВ)
Культура
Космос как галлюцинация
Почти 40 лет назад о драме Малика "Дни жатвы" критики писали, что это, возможно, один из самых потрясающих фильмов за всю историю кинематографа, но за его визуальным совершенством порой теряется сюжет. Упреки в потере повествовательной линии дальше шли по нарастающей ...
Горячие новости
Единороссы проголосовали за уничтожение местного самоуправления
Депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении приняли резонансный законопроект, который разрешает региональным властям преобразовывать районы и сельские поселения в городские округа
Горячие новости
Даже у второклассников есть вопросы
Накануне антикоррупционных митингов «Он вам не Димон» к премьер-министру Дмитрию Медведев обратился второклассник из Бурятии с просьбой объясниться по поводу «тайных активов», о которых ранее сообщил Фонд борьбы с коррупцией
Горячие новости
Лучше бы потратили на дороги
Федеральное дорожное агентство потратит 59 млн рублей на создание документального фильма о российских дорогах. Деньги на создание цикла документальных фильмов будут выделены из федерального бюджета, а исполнителя госзаказа определят в ходе открытого конкурса
роснано
«Роснано» - денег много, дела мало
«Русский айфон», в котором сомневались с самого начала многие, приказал долго жить, так и не родившись. «Плод» проекта долго выхаживался «папой» Чубайсом и «суррогатной мамой» компанией Plastic Logic, но… даже «недоношенным» не смог появиться на свет.