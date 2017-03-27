Кого сажать?
По данным портала мониторинга «ОВД-инфо», в ходе вчерашнего марша против коррупции в Москве было задержано более 1 тыс. человек, государственное информагентство ТАСС приводит цифру почти вдвое меньше. Станислав Кучер считает, что руководство страны оказалось перед серьезным выбором, результат которого определит внутриполитический тренд на ближайшие годы.
Рамок металлоискателей, как в случае с санкционированными шествиями типа марша Немцова, не было. Сколько точно людей пришло в центр столицы, не знает никто. Организаторы акции называют цифры в 40-50 тыс., полицейские говорят максимум о 10 тыс. Любой автомобилист, кто вчера между 14 и 15 часами проехал по Тверской улице от Манежной до Белорусской площадей, мог своими глазами убедиться: сотрудников полиции, ОМОНа и Росгвардии было не меньше тысячи.
Минимальная цифра задержанных – 500 человек. Таким образом, смело можно утверждать одно: по масштабу задержаний и принятых мер безопасности антикоррупционный марш стал крупнейшей протестной акцией после майской демонстрации 2012 года, результатом которой стало печально знаменитое «болотное дело».
Эта параллель, обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией, а также тот факт, что акцию проигнорировали все ведущие метровые телеканалы страны, приводят меня к выводу: решение о том, как отреагировать на это событие, в Кремле еще не принято. Точнее, я очень надеюсь, что не принято.
Соблазн устроить новое «болотное дело» велик, как никогда, и вот почему. По возрастному составу вчерашняя акция качественно отличается от мероприятий типа марша Немцова, средний возраст участников которых – 40+. В Москве впервые почти за пять лет на улицы вышли совсем молодые ребята. По оценкам наблюдателей, большинство пришедших на Тверскую улицу и Пушкинскую площадь – люди моложе 30, как минимум четверть – молодежь от 18 до 22-х, то есть те, кто не имел возможности участвовать в легендарных «белоленточных» протестах. Для очень многих молодых и активных марш Навального стал первой протестной акцией в жизни. Эти люди не смотрят телевизор, живут в интернете и показали, что готовы проявлять свою гражданскую активность на улице. Что с ними делать? Вот, думаю, главный вопрос, которым озадачены теперь кремлевские тактики и стратеги. Проучить «непоротую молодежь» так, чтобы впредь неповадно было? Уверен, есть политтехнологи, которые настаивают сейчас именно на таком, жестком варианте – с новыми уголовными делами, показательными процессами и окончательным закручиванием гаек. Это, на первый взгляд, самое логичное и правильное решение для тех, кто опасается даже самой «легкой» версии российского Майдана.
Проблема в том, что тактически оно может сработать, стратегически – нет. Если пример «узников Болотной» не испугал тех, кто был подростком в 2012-м, нет никаких гарантий, что через пять лет на улицы не выйдут те, кто сегодня только заканчивает школу. При том, что к 20-м годам нового тысячелетия влияние федерального ТВ на молодежь только ослабнет, а воздействие интернета неизбежно усилится. Конечно, при желании можно закрутить гайки так, как еще не закручивали никогда – но, подозреваю, перспективу превращения России в подобие Северной Кореи всерьез не рассматривает в политическом истеблишменте никто, за исключением хоругвеносцев и «последних солдат» империи типа Проханова.
К тому же, в отличие от событий мая 2012-го, все, кто протестовал на улицах вчера, — и сейчас я уже не только о Москве, — вышли под лозунгом борьбы с коррупцией. Да, все понимают, что это только формальный предлог, и на самом деле народ хочет куда более серьезных перемен, однако именно этот лозунг дает власти прекрасный шанс не делать стратегической ошибки, не плодить новых «оводов» и отнестись к акции Навального как к полезному «выпуску пара». Запрос общества на борьбу с коррупцией очевиден, игнорировать его невозможно, а потому самым умным ответом – на мой взгляд – была бы очередная демонстративная антикоррупционная кампания со стороны самой власти.
Итак, если коротко, повторю, у Кремля есть выбор, и формулируется он просто: кого сажать?
Источник - «Ъ FM»