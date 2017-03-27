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27 марта 13:43

Телеканалы объяснили свое молчание во время митингов «Он вам не Димон». Это никому неинтересно

Телеканал «Россия 24» объяснил отсутствие в своем эфире сюжетов про митинги «Он вам не Димон» тем, что зрителям это неинтересно. В своем сообщении телеканал назвал антикоррупционные митинги, завершившиеся массовыми задержаниями, «шлаком»

Фото: ЦУР/Анастасия Кулагина

Государственные средства массовой информации объяснили свое молчание во время массовых акций против коррупции во власти, которые прошли 26 марта во многих городах России. Отметим, что митинги «Он вам не Димон», на которые вышли в общей сложности около 60 тысяч человек, освещались  в основном в интернете. Государственные телеканалы не показали ни одного сюжета об акциях протеста.

Так, телеканал «Россия 24» объяснил отсутствие в своем эфире сюжетов про митинги «Он вам не Димон» тем, что зрителям это неинтересно. В своем сообщении телеканал назвал антикоррупционные митинги, завершившиеся массовыми задержаниями, «шлаком».

«Как будет разгон с применением спецсредств, тогда и покажем, а просто толпу смотреть никому не интересно!», - говорится в ответе гостелеканала в соцсети «ВКонтакте», который приводит «Московский комсомолец».

«Если бы их (протестующи) разгоняли, это было бы интересно смотреть телезрителям, но они просто толпились на месте и разошлись через пару часов, а это очень скучный контент. Сами люди, вполне может быть, очень даже неплохие ребята. Но шоу они не показали, и как медийный контент, это шлак!», - заявили в редакции «России 24».

Отметим, что только в Москве было задержано более 900 человек. Задержания проходили в жесткой форме с применением дубинок и электрошокеров. Кроме того, полицейские «винтили» в жесткой форме даже несовершеннолетних манифестантов.

Примечательно, что в Дагестане государственные СМИ и вовсе заявили, что антикоррупционный митинг в Махачкале не состоялся, а информация о задержании участников акции не соответствует действительности. В администрации Махачкалы сообщили, что в центр города «незаконно» вышла группа из 50 человек и призывала граждан принять участие в несанкционированном митинге, однако их никто не поддержал.   

На самом же деле митинг «Он вам не Димон» собрал несколько сотен человек. Задержано было 156 участников, включая журналистов изданий «Коммерсант», «Это Кавказ» и «Кавказская политика».

В Кремле антикоррупционные митинги прокомментировали только в понедельник, 27 марта. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил сожаление тем, что граждане не пожелали собраться на альтернативных площадках и вышли на незаконные акции.

Кроме того, Песков прокомментировал сведения о задержании на митинге «Он вам не Димон» в Москве несовершеннолетних граждан. В Кремле заявили, что несовершеннолетние пришли на несанкционированную акцию за вознаграждение.

«Существует информация, что несовершеннолетним участникам акции в Москве в случае их задержания представителями органов правопорядка сулились денежные награды», - заявил Песков, слова которого приводит РБК.

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