В российских городах началась бессрочная забастовка против системы «Платон»
В понедельник, 27 марта, акции против «Платона» стартовали в Петербурге, Оренбургской области, Астраханской области, Амурской области, Удмуртии, Забайкальском крае и других регионах страны. Водители намерены бастовать до полной отмены системы «Платон»
В российских городах вслед за массовыми антикоррупционными митингами началась бессрочная забастовка водителей большегрузов против системы «Платон». В понедельник, 27 марта, акции против «Платона» стартовали в Петербурге, Оренбургской области, Астраханской области, Амурской области, Удмуртии, Забайкальском крае и других регионах страны.
Участники забастовки остановили грузовые автомобили на обочине дорог и собираются стоять там до полной отмены «Платона». Цель акции – остановить автомобильный грузопоток, чтобы конечные потребители также почувствовали на себе губительное действие системы взимания платы с грузовиков за проезд по федеральным трассам.
В Благовещенске около 30 фур выстроились на обочине вдоль Новотроицкого шоссе на окраине города для проведения «пассивной забастовки», сообщает «Амур.инфо». На месте дежурят сотрудники ДПС, которые предупредили водителей, что в случае их выхода на проезжую часть они будут задержаны.
В Чите в забастовке сейчас участвуют 50 дальнобойщиков. Акция протеста стартовала в районе Угданского кольца, а затем часть протестующих по требованию администрации переместилась в сторону села Ивановка.
В Санкт-Петербурге дальнобойщики протестуют против «Платона» на Московском шоссе. Сейчас там находятся 30 фур и 15 легковых автомобилей.
Представители Объединения перевозчиков России (ОПР) сообщили, что в «марше дальнобойщиков» примут участие от 10 до 20 тысяч человек. Основаня часть водителей примет участие в «пассивной» забастовке, оставив машины на обочинах трасс.
Всероссийская забастовка дальнобойщиков приурочена к повышению тарифов в системе «Платон». Изначально Минтранс собирался повысить тариф с нынешних 1,53 рубля за километр до 3,06 рубля, однако за несколько дней до начала забастовки премьер Дмитрий Медведев сообщил, что тариф в апреле будет повышен только на 25% и составит 1,91 рубля за километр.
Дальнобойщики говорят, что если бы система «Платон» была полностью государственной, то таких массовых протестов могло бы и не быть. Больше всего водителей возмущает, что власти «настольно обнаглели», что отдали сбор с грузовиков за проезд по государственным дорогам частным лицам.
Оператором системы «Платон» является компания ООО «РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС), бенефициаром которой является Игорь Ротенберг, сын бизнесмена Аркадия Ротенберга, который в свою очередь входит в список друзей президента Владимира Путина. В народе сбор с грузовиков за проезд по федеральным трассам назвали «налогом Ротенберга».