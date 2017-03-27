Добро пожаловать в … рабство

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Бедность заставляет граждан брать кредиты, которые они не могут отдать
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщает, что в январе-феврале 2017 года в стране выдано на 10% больше кредитных карточек (более 700 тысяч), чем за этот же период 2016-го (свыше 630 тысяч). Были проанализированы данные 4 тысяч кредитных организаций. Особенный рост по выдаче «карточных» кредитов показывает Бурятия (+50,8%), Иркутская область (+38,3%) и Якутия (+34,7%).
Потребительское кредитование чувствует себя еще лучше. За два месяца россияне купили в кредит различных товаров на 22% больше – это порядка 2 млн. заключенных кредитных договоров. Здесь лидируют Пермский край (+55,5%), Удмуртия (+41,3%), и Архангельская область (+37,8%).
Такой рост нарушает обычную потребительскую картину первых месяцев года, говорят эксперты. Гендиректор НБКИ Александр Викулин считает, что банки в последнее время стали брать больше заемщиков «с улицы». Кроме того, большинство граждан верит оптимистическим прогнозам властей о стабилизации экономики и рассчитывают на рост собственных доходов. На днях глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила президенту РФ, что финансовый сектор страны адаптировался «к новым экономическим условиям». По ее словам, банковская система вышла на уровень 2014 года и даже превзошла его, поэтому «уже готова к наращиванию кредитов, причем на такой здоровой, качественной основе». Однако роста реальных доходов населения, как уже не раз отмечали эксперты, в стране пока не наблюдается, а поэтому и кредитоспособность граждан под большим сомнением, заключает Александр Викулин.
Ипотечный сегмент кредитования и вовсе не подтверждает «готовность к наращиванию кредитов». За февраль ипотечных кредитов выдано на сумму 111 млрд. рублей, это на 22% меньше, чем за аналогичный период 2016 года (данные Агентства ипотечного жилищного кредитования). В Агентстве отмечают, что рекордный объем выдачи кредитов в феврале 2016 года – на 143 млрд. рублей – обусловлен ожидаемым в то время окончанием срока действия ипотеки с господдержкой. В целом за январь-февраль 2017 года объем выдачи ипотечных кредитов упал на 8%. Впрочем, это явление временное, считают в Агентстве: с февраля крупные участники ипотечного рынка начали снижать ставки по кредитам, и спрос на ипотеку должен вырасти уже в марте-апреле.
На фоне роста кредитования у населения падает общая платежная дисциплина. Об этом говорит исследование РИА Рейтинг по данным Центробанка. Задолженность по выплате кредитов в 2016 году выросла в 44-х регионах, то есть в более чем половине от общего числа субъектов РФ. Самая большая доля просрочки у Ингушетии (27,6%), далее идут Карачаево-Черкессия, Бурятия, Кабардино-Балкария, Омская и Кемеровская области, Ставропольский и Краснодарский край. В то же время самые дисциплинированные заемщики живут в Крыму и Севастополе, а также Ненецком автономном округе (просроченная задолженность от 1,25% до 2,18%). Правда, эксперты Агентства объясняют «дисциплину» жителей полуострова тем, что кредиты российские банки стали выдавать им недавно, и просрочка еще не успела сформироваться.
Рост просроченной задолженности сегодня – это устойчивый тренд, потому что россиянам сложно обслуживать свои кредиты. Экономический кризис продолжается, люди теряют в зарплате, идут массовые сокращения. Людям приходится выбирать между «хлебом насущным» и выплатой долгов. И в таком случае в росте объемов потребительских кредитов ничего хорошего нет: вместе с ними будет расти и просроченная задолженность.