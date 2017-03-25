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25 марта 21:01

Жители Асбеста выступили против строительства завода компанией Ротенберга

В городе Асбесте в субботу, 25 марта, состоялся митинг против строительства завода по переработке сурьмяных концентратов. Завод является частью инвестиционного проекта Национальной сурьмяной компании

Фото: Znak.com

В городе Асбесте в субботу, 25 марта, состоялся митинг против строительства завода по переработке сурьмяных концентратов. Завод является частью инвестиционного проекта Национальной сурьмяной компании (НСК), аффилированной с бизнесменом Игорем Ротенбергом. В митинге приняли участие около 2 тысяч человек.

Жители Асбеста выступили против вредного производства и предложили бизнес-семье Ротенбергов «уплыть на своих пароходах из страны». Кроме того, участники митинга потребовали отставки местного руководства.

Власти Асбеста и Свердловской области заявили, что проведут экспертизу, чтобы определить уровень вредности производства сурьмяных концентратов, однако горожане высказались принципиально против строительства завода.

Депутат городской думы Наталья Крылова рассказала, что в городе уже есть завод «Форэс» по производству керамических расклинивателей нефтяных скважин. «В результате весь квартал задыхается, хотя по документам у них все нормально. Поэтому никакого сурьмяного завода», - заявила депутат, слова которой приводит Znak.com. 

Крылова отметила, что при производстве сурьмы выделяется широкий спектр веществ с канцерогенными (то есть вызывающими рак) свойствами.

В ходе акции протеста было собрано более 500 подписей против строительства завода.

Национальная сурьмяная компания планирует создать предприятие по переработке 10 тысяч тонн сурьмяных концентратов в год с получением товарной металлической сурьмы, трехокиси сурьмы. Объемы инвестиций в проект составляют около 1,1 млрд рублей.

Этот завод должны были построить в Дегтярске, на берегу реки Ильчевка, но экологи и общественники добились отмены планов бизнесменов и властей. При этом в защиту инвестпроекта НСК выступала городская администрация, однако на общественных слушаниях проект трижды отклонялся. В итоге от строительства завода было решено отказаться.

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