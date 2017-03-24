Депутаты предложили увеличить предельный возраст призыва в армию
Депутаты Госдумы готовят неприятный сюрприз для российских мужчин. Народные избранники предлагают повысить предельный возраст призыва в армию с нынешних 27 до 30 лет. Сейчас этот вопрос обсуждается на уровне комитета Госдумы по обороне
Депутаты Госдумы готовят неприятный сюрприз для российских мужчин. Народные избранники предлагают повысить предельный возраст призыва в армию с нынешних 27 до 30 лет. Сейчас этот вопрос обсуждается на уровне комитета Госдумы по обороне.
Глава комитета Владимир Шаманов отметил, что власти проделали большую работу по наведению порядка в призывной кампании, однако число уклонистов в нашей стране по-прежнему растет.
Депутат отметил, что до сих пор не урегулирован вопрос юридической ответственности за уклонение от службы в армии, а кроме того «есть вопросы к возрастным ограничениям для прохождения службы».
Члены комитета предложили поднять предельный призывной возраст до 30 лет. Народные избранники считают, что в этом случае «уклонисты будут не заинтересованы уклоняться».
Для разработки проекта изменений планируется создать рабочую группу, сообщает «Интерфакс».