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24 марта 00:02

Власти накануне забастовки дальнобойщиков отказались от двукратного повышения тарифа в системе «Платон»

Глава российского правительства Дмитрий Медведев сообщил о повышении тарифа на проезд грузовых автомобилей по федеральным трассам на четверть, то есть с нынешних 1,53 до 1,9 рубля за километр. Ранее Минтранс говорил о двукратном повышении тарифа

Фото: misanec.ru

Глава российского правительства Дмитрий Медведев сообщил о повышении тарифа на проезд грузовых автомобилей по федеральным трассам на четверть, то есть с нынешних 1,53 до 1,9 рубля за километр. Ранее Минтранс говорил о двукратном повышении тарифа (до 3,06 рубля). Заявление премьера прозвучало за несколько дней до начала всероссийской бессрочной акции протеста водителей большегрузов против системы «Платон».

В среду, 23 марта, Дмитрий Медведев сообщил, что тариф в системе «Платон» вырастет с апреля текущего года на 25% и составит 1,91 рубля за километр.

«Я считаю, мы могли бы эту экспериментальную часть не сплющить, а растянуть и продлить льготный период, который существует. То есть отказаться в настоящий момент, на время, от более жестких решений, которые были приняты», - заявил глава правительства.

В то же время Дмитрий Медведев заявил, что считает правильными принципы, заложенные в основе работы системы «Платон».

Напомним, что 27 марта автоперевозчики всех страны начинают бессрочную акцию протеста, которая продлится до тех пор, пока власти не выполнят требования манифестантов. Главный их требованием, напомним, является отмена системы «Платон». Также участники акции протеста будут требовать отставки правительства.  

Участники всероссийской забастовки хотят полностью остановить грузовой товарооборот, чтобы действие «Платона» почувствовали на себе и конечные потребители.

В протестной акции планируют принять участие около 7 тысяч дальнобойщиков из 45 регионов страны. В крупных городах страны пройдут митинги против повышения тарифа и системы «Платон» в целом.

«Мы требуем отставки правительства и выражаем недоверие президенту как гаранту Конституции. Мы на себе испытали весь арсенал противодействия со стороны правоохранителей и судебной системы, когда невозможно реализовать свое право на свободу собраний», - заявил ранее лидер Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин.

Российские правозащитники заявили, что окажут юридическую поддержку всероссийской забастовки дальнобойщиков. Так, руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев сообщил о создании штаба по оказанию юридической помощи участникам акции протеста в случае задержаний и неправомерных действий полиции.

Теги: Система «Платон»
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