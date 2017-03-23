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санатории
Екатерина Тарасова
23 марта 15:05

До лечения еще нужно дожить

Льготники годами ждут своей очереди на получение путевок в санатории

За выполнение законов о социальных гарантиях в реальности нужно серьезно бороться. Средства, выделяемые на соцзащиту, недостаточны для удовлетворения потребностей льготников. Это касается и санаторно-курортного лечения.

В стране насчитывается более 16,5 млн. федеральных льготников и около 20 млн. региональных. На государственные путевки претендуют ветераны, блокадники, инвалиды (в том числе дети-инвалиды), чернобыльцы и другие. Это миллионы человек.

В 2017 году финансовые затраты в месяц на одного человека, получающего государственную соцпомощь по санаторно-курортному лечению, составляют 124,9 рублей, а также на проезд туда-обратно 17,8 рублей на междугородном транспорте и 98,7 рублей на поездах пригородного сообщения (нормативы Минтруда).

Согласно Приказу ведомства, один день пребывания в санаторно-курортных организациях для льготников стоит 1174,8 рублей, для инвалидов с заболеванием спинного мозга – 1837,5.

Эти цифры отличаются от реальной стоимости услуг в разы. Из анализа, проведенного Ассоциацией оздоровительного туризма, следует, что стоимость одного дня в санаторно-курортных организациях России составляет в 2017 году 3940 рублей, средняя стоимость двухнедельной путевки на человека, включая лечение, - чуть более 55 тысяч. Конечно, цифры могут различаться в зависимости от места расположения здравниц и сроков лечения (от 24 до 52 дней). Ориентиром может стать стоимость в регионе гостиниц той же категории, что и санаторий – пребывание в нем должно стоить как минимум на 30-40% дороже, чем в отеле. Необходимо учесть повышенные требования к персоналу, особенно медицинскому, оснащению оборудованием, специальному диетическому питанию. Председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова уточняет, что на бюджетные средства такое качественное лечение не обеспечить, на практике покупаются лишь путевки «на простаивающий коечный фонд». 

Но и таких путевок не хватает, льготники вынуждены простаивать в очереди, которая может длиться годами. Например, о том, что люди ждут путевки по 3-4 года, а федеральное финансирование сокращается, недавно пожаловались общественники в Твери на приеме у зампреда Госдумы Владимира Васильева. В Курске недавно был скандал из-за того, что женщина-инвалид III группы не может получить путевку с 2006 года. Женщину сняли с учета из-за ошибки регионального ФСС.

О том, что финансирование санаторно-курортного лечения явно недостаточное, говорят и в Госдуме, где недавно выступал с отчетом глава Минтруда Максим Топилин. Депутат от КПРФ Алексей Куринный сказал министру, что социальное законодательство реализовать невозможно, когда, например, в Ульяновской области на санаторно-курортное лечение в 2016 году выделено 46,6 млн. рублей – только 20% от потребности. Депутат предположил, что похожая ситуация наблюдается и в других регионах. Да она и не может быть другой при таких нормативах Минтруда.

Получается, что декларируя соцзащиту, государство не может обеспечить выполнение своих же законов. Сотни тысяч граждан надеются на помощь, но на деле ее просто не дожидаются – больные и пожилые люди уходят из жизни, освобождая место таким же очередникам. Более того, по сообщениям льготников, профильные ведомства могут удлинить очередь, объединив две в одну – например, людей с ишемической болезнью сердца и болезнями, связанными с повышенным кровяным давлением. Результат – льготник отодвигается в очереди еще на несколько десятков, а то и сотню мест.

Выступая в Госдуме, Максим Топилин сказал, что «закон выполняется в строгом соответствии с его буквой и духом». Но вместе с тем признал, что система дефектная, нормативы могут не покрывать потребности, но в ведомстве, хоть и пытаются, не находят решения этой проблемы.

Свой выход из ситуации предлагают эксперты. Член адвокатской палаты Москвы Михаил Черба назвал в беседе с «Независимой газетой» три варианта, которые, однако, могут вызвать споры: повысить нормативы, сократить перечень льготников или обязать санатории ввести квоты для отдельных категорий граждан. По мнению Елены Трубниковой, проблему поможет решить развитие государственно-частного партнерства в санаторно-курортной сфере. Частных инвесторов можно привлечь преференциями и налоговыми послаблениями. Адвокат бюро «Деловой фарватер» Антон Соничев напоминает, что пострадавшие могут отстаивать свои права в досудебном и судебном порядке, обращаться к омбудсменам.

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