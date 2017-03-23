Жителей Перми обязали за свой счет снести дома из-за их близости к нефтепроводам
Жители Перми провели митинг против сноса жилых домов из-за близости строений к трубопроводам «Транснефти» и «Лукойла». Акция протеста состоялась 21 марта недалеко от памятников Героям фронта и тыла
Жители Перми провели митинг против сноса жилых домов из-за близости строений к трубопроводам «Транснефти» и «Лукойла». Акция протеста состоялась 21 марта недалеко от памятников Героям фронта и тыла. Собственники домов, подлежащих сносу, пришли с плакатами «Дома на трубы не меняем», «Транснефть, зачем тебе наша земля?».
Жители пермских микрорайонов Архиерейка, Запруд, Кислотные дачи и Голованово, деревни Адищево, а также дачники из садового товарищества Ерепеты несколько лет пытаются спасти свои дома от сноса. Их единственное жилье расположено в защитных зонах трубопроводов компаний «Транснефть-Прикамье», «Газпром трансгаз Чайковский» и «Лукойл-Пермь».
Суд обязал собственников домов снести строения, причем за свой счет. На выплату компенсаций граждане также могут не рассчитывать, так как дома были построены после прокладки трубопроводов.
Собственники утверждают, что покупали дома со всеми необходимыми документами. Кроме того, разрешения на строительство домов им выдавали чиновники из городской администрации. Однако суды считают, что разрешение на строительство необходимо было получать у компаний, которые эксплуатируют трубопроводы.
Местные рассказали «Открытой России», что по решению суда сносу, например, подлежит вся деревня Адищево, так как нефтепровод «Транснефти» проходит через центр поселений.
Собственники домов под снос провели встречу с заместителем министра строительства и ЖКХ Пермского края Леонидом Мокрушиным, который заявил, что в сложившейся ситуации виноваты не нефтяные компании, а местные чиновники. Именно они выдали людям разрешение на строительство домов хотя и знали, что на данных территориях имеются трубопроводы. «Надо разбираться в ответственности органов, выдавших разрешения на строительство», - заявил Леонид Мокрушин.
В свою очередь собственники домов единогласно приняли резолюцию с требованием перенести нефте- и газопроводы за пределы жилых зон.