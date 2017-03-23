Хакасские рабочие попросили Дональда Трампа помочь им получить зарплату за 2 года
В Хакасии строители, которые не получают зарплату уже два года, обратились за помощью к президенту США Дональду Трампу. Работники просят главу Белого дома «повлиять» на российского президента, который не обращает внимания на проблемы своих граждан
В Хакасии строители, которые не получают зарплату уже два года, обратились за помощью к президенту США Дональду Трампу. Работники просят главу Белого дома «повлиять» на российского президента, который не обращает внимания на проблемы своих граждан.
Хакасские рабочие, которые строили дома для погорельцев, записали видеобращение к Дональду Трампу с просьбой помочь получить причитающиеся им деньги. Строители рассказали, что им не платят уже два года, и на российские власти «надежды нет».
«Да, мы ко всему миру обращаемся с просьбой, чтоб нам помогли достучаться до президента России, чтобы он наконец увидел и услышал нас. А то прилетает только в Хакасию отдыхать, больше ему дел в Хакасии нет. Два года бьемся, пишем президенту, что нам зарплату не выплачивают, наши деньги украли. На власть надежды нет», - цитирует рабочих портал Sibnet.ru.
27 марта строители планируют начать на главной площади Абакана голодовку и разбить палаточный лагерь.
Строители неоднократно обращались к чиновникам, но те так и не решили проблему с зарплатами, ограничившись проведением совещаний на эту тему. Более того, узнав о планах рабочих по проведению акции протеста в центре Абакана, власти предложили голодающим строителям перенести свою акцию в Черногорск, чтобы «не мешать подготовке к 9 Мая».
По данным региональных СМИ, зарплату рабочим не платит ООО «Черногорск Отделстрой». Эта фирма должна около 13 млн рублей другой компании – «ВИАСИ», которая возводила дома для погорельцев в поселке Шира. После обращения в прокуратура часть денег строителям выплатили.