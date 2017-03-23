Сотрудницы Сбербанка похитили у клиентов 40 млн рублей и потратили их на Ferrari
Двух сотрудниц Сбербанка подозревают в хищении у клиентов банка крупной суммы, часть из которой мошенницы пытались потратить на дорогостоящий автомобиль. Полицейские задержали сотрудниц банка во время покупки спорткара Ferrari за 7 млн рублей
Двух сотрудниц Сбербанка подозревают в хищении у клиентов банка крупной суммы, часть из которой мошенницы пытались потратить на дорогостоящий автомобиль. Полицейские задержали сотрудниц банка во время покупки спорткара Ferrari за 7 млн рублей.
По данным правоохранительных органов, 26-летняя сотрудница от дела Сбербанка по работе с малым бизнесом Марьям Дадашева и ее 22-летняя сестра Тамилла незаконно перевели на счета фирм-однодневок 40 млн рублей. Впоследствии эти средства, которые принадлежат клиентам банка, были обналичены.
Часть похищенной сумму мошенницы решили потратить на покупку автомобиля Ferrari, но были задержаны в автосалоне. Девушкам предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщает «КоммерсантЪ».
Следователи предполагают, что сотрудницы Сбербанка планировали похитить около 4 млрд рублей.
В настоящее время следователи проводят допрос задержанных, а также сотрудников Сбербанка и владельцев фирм, на чьи счета переводились средства клиентов банка.