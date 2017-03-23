«Старые и страшные» бортпроводницы подали в суд на «Аэрофлот»
Пресненский суд Москвы начал рассмотрение иска бортпроводницы «Аэрофлота» Евгении Магуриной к авиакомпании, поводом для подачи которого стала дискриминация сотрудницы по внешности и возрасту. Аналогичные иски к авиакомпании могут подать еще 600 стюардесс
Пресненский суд Москвы начал рассмотрение иска бортпроводницы «Аэрофлота» Евгении Магуриной к авиакомпании, поводом для подачи которого стала дискриминация сотрудницы по внешности и возрасту. Аналогичные иски к авиакомпании могут подать еще 600 стюардесс.
Евгения Магурина пожаловалась, что лишилась части заработка из-за внутренних требований к кабинным экипажам на международных рейсах, в которых размеры одежды стюардесс ограничены 48-м размером, а возраст 40 годами. Сама истица носит 52-й размер одежды.
Представители «Аэрофлота» в суде суде заявили, что Магурина в 2011 году подписала документы об ознакомлении с требованиями к кабинному экипажу. Бортпроводница пояснила, что подписала бумаги, но сам внутренний акт не видела, иначе бы обжаловала его раньше. Суд обязал «Аэрофлот» предоставить документ к следующему заседанию, сообщает «КоммерсантЪ».
По словам Евгении Магуриной, в 2016 году в «Аэрофлоте» прошло фотографирование, взвешивание и обмер фигуры бортпроводниц под предлогом пошива новой формы. Однако после взвешивания Магурина увидела, что маршруты ее рейсов изменились, точнее из графика исчезли все международные рейсы. Смена географии полетов повлияла и на зарплату стюардессы, которая стала снижаться (за пересечение границы предусмотрена надбавка).
Руководитель независимого профсоюза «Шереметьевский профсоюз бортпроводников» Илона Борисова сообщила, что в организацию обратились около 600 бортпроводников «Аэрофлота», которые также «обозначили в отношении себя дискриминацию по внешности».
В самой авиакомпании претензии по поводу дискриминации отрицают. В «Аэрофлоте» заявляют, что заявление Магуриной о существующей установке снимать с международных рейсов «старых и страшных» не соответствует действительности.